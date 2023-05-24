"Постійно обстрілюють": ворог посилює тиск на флангах біля Бахмута - Маляр

Російські окупанти намагаються завадити українському контрнаступу артилерійським вогнем.

https://glavred.net/ukraine/postiyno-obstrilyuyut-vorog-posilyuye-tisk-na-flangah-bilya-bahmuta-malyar-10472794.html Посилання скопійоване

Окупанти посилюють тиск на флангах біля Бахмута / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 93-а ОМБр Холодний Яр

Українські військові намагаються взяти Бахмут у напівоточення, щоб знищити окупантів всередині міста, не штурмуючи позиції ворога. Однак окупанти хочуть завадити цьому та посилюються на флангах біля Бахмута. Про це у своєму Telegram-каналі заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли", - написала Маляр.

Водночас вона зазначила, що українські військові продовжують просуватися. У самому Бахмуті РФ проводить заміну підрозділів, що пояснює зниження кількості ворожих штурмів.

відео дня

За даними Маляр, ЗСУ контролюють частину району "Літак" у південно-західній частині Бахмута.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Водночас президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", - повідомив він.

Як зазначив президент США Джо Байден, російські окупанти багато місяців намагалися захопити Бахмут Донецької області, але українські військові майстерно відбивали атаки ворога і утримували свої позиції. У цих запеклих боях ЗСУ "перемололи" майже 100 тисяч окупантів.

Дивіться відео про те, як бійці ЗСУ влаштували "вагнерівцям" вогняний смерч у Бахмуті:

Інші новини: