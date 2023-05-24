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"Бахмут - "м'ясорубка" для росіян" - Білий дім

Ангеліна Підвисоцька
24 травня 2023, 23:13 оновлено 24 травня, 23:16
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У США заявили, що РФ платить невиправдану ціну за намагання захопити Бахмут.
Джон Кирби, Бахмут
Бахмут м'ясорубка для росіян / Коллаж: Главред, фото: фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Википедия

Російські окупанти досі намагаються захопити Бахмут Донецької області, однак українські військові тримають оборону та не виходять з міста. Бахмут став "м'ясорубкою" для росіян. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Взяття" невеликого міста далось для РФ невиправданою ціною.

"Цей наступ (на Бахмут - Главред), фактично, обійшовся Росії страшенно дорого. І, як я вже казав, це стало для них певним чином м’ясорубкою", - сказав Джон Кірбі.

відео дня

Кірбі додав, що цифри щодо втрат окупантів, які озвучували у Вашингтоні, є точними.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Водночас президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", - повідомив він.

Як зазначив президент США Джо Байден, російські окупанти багато місяців намагалися захопити Бахмут Донецької області, але українські військові майстерно відбивали атаки ворога і утримували свої позиції. У цих запеклих боях ЗСУ "перемололи" майже 100 тисяч окупантів.

Дивіться відео про те, як бійці ЗСУ влаштували "вагнерівцям" вогняний смерч у Бахмуті:

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