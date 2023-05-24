"Ми тут неподалік": добровольці Росії продовжують битися за Білгородщину

Російський добровольчий корпус не підтверджує пропаганду Міноборони агресорки Росіїйської Федерації щодо нібито "знищення" сил і військової організації.

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Добровольці Росії з РДК "передали привіт" генералу Лапіну на Бєлгородщині / Колаж: Главред, фото: скріншот відео РДК

У Міністерстві оборони окупантів Росії заявили про нібито "знищення" груп військових добровольців, які проводять операцію в Білгородській області. У Російському добровольчому корпусі сказали, що втрат не було, і попередили російських загарбників про удар.

Як повідомляє Інтерфакс, так званий "спікер" Міноборони агресора Росії Ігор Конашенков сказав, що російські добровольці, які зайшли до Білгородської області, нібито "знищені".

"Формування були заблоковані і розгромлені", - заявив Конашенков.

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РДК про ситуацію в Бєлгородській області

В Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу сказали, що у добровольців військового формування немає втрат.

"Ми не знаємо які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков, але у російського Добровольчого корпусу втрат немає. P. S. Щодо гуляючих Мережою фото убитих "диверсантів" - наші бійці носять мультикам, а не піксель. Це на замітку", - зазначили в РДК.

Дивіться відео, яке РДК опублікували з повідомленням у відповідь на заяву Міноборони РФ про "втрати" в рядах організації

Повідомлення РДК у відповідь на заяву Міноборони окупантів РФ / скріншот Главред

Також добровольці "передали привіт" генералу Лапіну, якого призначили керувати, мовляв, "зачисткою" Бєлгородської області і натякнули окупантам про готовність завдати удару.

Дивіться відео, як бійці РДК "передали привіт" генералу РФ Лапіну

У РДК натякнули на новий удар по окупантах РФ на Білгородщині / скріншот Главред

"Велике прохання передати генералу Лапіну, який "керує зачисткою", що ми тут неподалік і коли витягнемо БТР, то обов'язково проконтролюємо процес", - підкреслили в РДК.

Операція добровольців Росії у Бєлгородській області

22 травня вранці у Мережі були опубліковані звернення російських добровольців Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, в рамках яких вони заявили про початок визвольної операції в Бєлгородській області. Добровольчі сили пройшли декілька населених пунктів, взяли під контроль КПП Грайворон і завдали ударів по окупантах РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про те, що добровольці Росії проводять військову операцію зі створення смуги безпеки з метою захисту мирних українців. У ГУР підкреслили - в операції беруть участь тільки громадяни РФ.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що інформація про прорив кордону країни-окупанта Росії передана директору Володимиру Путіну.

Пізніше у Бєлгородській області оголосили, мовляв, "контртерористичну операцію", а вже 23 травня ввечері заявили про нібито "витіснення" добровольців з регіону.

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