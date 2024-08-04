Район нафтобази під Ростовом накрило хмарою чорного диму: що відбувається

Місцеві жителі не вірять у версію влади про загоряння сміття.

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Велика хмара диму огорнула російське місто - причини / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

На околицях міста Азов Ростовської області РФ у неділю, 4 серпня, сталася велика пожежа. Місцеві ЗМІ повідомляють про загоряння шин і сухостою. Поруч розміщено склад паливно-мастильних матеріалів.

На опублікованих очевидцями фото і відео видно, що прилеглі населені пункти накрила величезна хмара чорного диму.

Зазначається, що "стовп чорного диму настільки високий, що його бачать мешканці Батайська і західної частини Ростова".

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Саме в цьому районі розташована, згідно з даними Google Maps, нафтобаза, яку неодноразово атакували невідомі безпілотники.

Місцева влада стверджує, що горять сміття і шини. Однак тамтешні жителі сумніваються в правдивості вищевикладеної версії.

Пожежа в Азові Ростовської області 4 серпня - дивіться відео:

Вибухи в Росії - останні новини

Відомо, що ЗСУ вже раніше атакували НПЗ в Азові Ростовської області. На момент час атаки 18 червня окупанти продовжували ліквідацію пожежі на нафтопереробному заводі.

Як писав Главред, на Таганрозькій затоці Азовського моря безпілотниками були атаковані російський буксир і баржа агресорки. При цьому баржа була пошкоджена, а капітан буксира ухвалив рішення повертатися в порт.

Крім того, в ніч на 13 липня в Ростовській області країни-агресорки РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, в результаті виникла пожежа.

За підрахунком президента Володимира Зеленського, вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста Росії.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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