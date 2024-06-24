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1500 кілометрів - не проблема: Зеленський здивував кількістю уражених НПЗ в РФ

Марія Николишин
24 червня 2024, 20:20
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Ми захищаємо свій дім, свою землю, життя українського народу. І обов’язково захистимо, сказав Зеленський.
1500 кілометрів - не проблема: Зеленський здивував кількістю уражених НПЗ в РФ
Зеленський назвав кількість уражених НПЗ в Росії / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, вітаючи воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з тридцятою річницею ЦСО.

Він наголосив, що це один із найкращих бойових підрозділів України і його результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни.

За словами президента, українці мають знати і бути вдячними за "мінусування" економічного потенціалу Росії, який працює на війну.

відео дня

"Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ відстань у півтори тисячі кілометрів вже не є проблемою", - наголосив Зеленський.

Він додав, що все це наближає справедливе для України закінчення війни та відповідальність Росії за все скоєне проти нашої держави і людей.

"Україна зараз на тому етапі війни , коли треба вистояти проти російських штурмів та не дати ворогу жодного суттєвого здобутку. І в Україні потрібна максимальна віддача від кожного підрозділу – потрібен максимально чіткий результат кожного бойового завдання для наших хлопців. Ми можемо й мусимо повернути Україні бойову ініціативу в цій війні. Ми захищаємо свій дім, свою землю, життя українського народу. І обов’язково захистимо", - зазначив президент України.

Зеленський зауважив, що з початку повномасштабної війни бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вже отримали 557 державних нагород, 12 спецпризначенців були відзначені званням Герой України, але, на жаль, 7 з них посмертно.

1500 кілометрів - не проблема: Зеленський здивував кількістю уражених НПЗ в РФ
Карта російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки дронів у РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 червня дрони вдарили по нафтобазі країни-окупанта РФ у Тамбовській області, в результаті сталася пожежа.

Сили оборони України 5 червня завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

У розвідувальній службі Пентагону заявили, що удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку 2024 року призвели до виходу з ладу 14% нафтопереробних потужностей Росії та підвищили внутрішні ціни на паливо.

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