Росіян охопила паніка: Крим може попасти під серйозний удар F-16 - Селезньов

Окупанти розуміють, що Кримський півострів надзвичайно вразливий і після прибуття F-16, Україна, найімовірніше, задіюватиме їх на цьому напрямку.

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F-16 Україна може застосовувати для ударів по Криму / Колаж: Главред, фото: flickr

З неофіційною інформацію про прибуття F-16 до України, росіян накрила справжня паніка, адже вони розуміють, що робота ЗСУ буде підсилена, зокрема в напрямку тимчасово окупованого Криму, де і без того угруповання країни-агресора РФ досить вразливе. Про це в етері 24 каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, саме на Кримському напрямку робота F-16 буде найбільш ефективною, адже захистити півострів окупантам вкрай тяжко. На це впливають два ключові фактори: логістика та великий ракетний ресурс України.

Справа в тому, що Крим залежний від ефективного функціонування логістики РФ, зокрема, в контексті функціонування Керченського мосту та поромної переправи. Окрім цього в України є достатньо ракет для системного та методичного руйнування військового потенціалу агресора там.

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Селезньов каже, що зараз Сили оборони активно займаються придушенням протиповітряної та протиракетної оборони противника на півострові. Це необхідно для того, щоб українські винищувачі мали можливість вільно пролітати над Кримом.

Експерт пояснив, що залучати F-16 саме в Криму більш ефективно і з огляду на те, що на Сході чи Харківщині їх застосовувати вкрай складно через розгалужену мережу ППО ворога. Знищити її елементи буде значно складніше, ніж боротися з ППО в Криму.

"Я думаю, що першу ефективну бойову роботу ​​F-16, найімовірніше, побачимо на території Кримського півострова", – додав він.

F-16 / Інфографіка: Главред

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Передача Україні F-16 - що відомо

Нещодавно агентство Bloomberg з посиланням на анонімні джерела повідомило, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16. Точну кількість літаків не називають, однак ідеться про те, що їх поки небагато.

Згодом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував надходження в Україну першої партії винищувачів F-16. За його словами, літаки вже в Україні.

Згодом The Telegraph написало, що F-16 вже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Але поки ні США, ні Україна офіційно прибуття довгоочікуваної авіації не підтверджують.

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