'Світиться як новорічна ялинка': з'явилися знімки наслідків удару по аеродрому 'Морозовськ'

На аеродромі "Морозовськ" у РФ зафіксовано масштабні осередки пожеж, руйнування значні.

https://glavred.net/ukraine/svetitsya-kak-novogodnyaya-elka-poyavilis-snimki-posledstviy-udara-po-aerodromu-morozovsk-10585505.html Посилання скопійоване

На аеродромі Морозовськ у РФ масштабні пожежі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/DeepStateUA

Українські сили оборони вночі проти суботи, 3 серпня, завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Росії. Вибухи пролунали на всій території летовища. Про це свідчать дані супутникової системи фіксації пожеж Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA, які опублікував OSINT-аналітик Tendar та DeepState.

"Знімки низької якості, хоч і дещо хмарні, проте наочно демонструють масштаби руйнувань. Зокрема, повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому", - зазначили у DeepState.

Також на знімках видно, що російські окупанти оперативно прибрали літаки зі стоянки поруч зі складами. Проте точний ступень ушкоджень авіатехніки наразі не встановлений.

відео дня

Як відзначив Tendar, аеродром на карті "світиться як новорічна ялинка" через численні вибухи. На місцях ударів видно великі осередки пожеж, що охопили аеродром. За його словами, деякі частини бази закриті хмарами, тому пошкодження можуть бути значно більшими, ніж видно на сумутникових знімках.

"Здається, що по всьому об'єкту (були - Главред) вибухи", - йдеться в повідомленні.

The Morozovsk airbase in Russia is glowing like a Christmas tree on the NASA Firms map. It seems that the entire facility is compromised by the explosions. pic.twitter.com/bVjXeX3VQM — (((Tendar))) (@Tendar) August 3, 2024

Удар по аеродрому "Морозовськ" - що відомо

Нагадаємо, вночі 3 серпня безпілотники атакували військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області РФ. На удару виникла пожежа. Загорілися склади з боєприпасом і цистерни з паливом.

Також вранці Генштаб ЗСУ підтвердив удар по військовому аеродрому Морозовськ. Військові уточнили, що українські захисники також били і по нафтобазах у Бєлгородській та Курській областях.

Пізніше ЗМІ з посиланням на ГУР Міноборони заявили, що безпілотники військової розвідки України уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області. Склад забезпечував військові підрозділи РФ на окупованому Донбасі.

Як повідомляв Главред, безпілотники СБУ уразили на військовому аеродромі Морозівськ у країні-агресорі Росії засоби ППО, авіаційну техніку та склади з керованими авіабомбами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред