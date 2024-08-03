УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Світиться як новорічна ялинка": з'явилися знімки наслідків удару по аеродрому "Морозовськ"

Руслана Заклінська
3 серпня 2024, 19:06
110
На аеродромі "Морозовськ" у РФ зафіксовано масштабні осередки пожеж, руйнування значні.
'Світиться як новорічна ялинка': з'явилися знімки наслідків удару по аеродрому 'Морозовськ'
На аеродромі Морозовськ у РФ масштабні пожежі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/DeepStateUA

Українські сили оборони вночі проти суботи, 3 серпня, завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Росії. Вибухи пролунали на всій території летовища. Про це свідчать дані супутникової системи фіксації пожеж Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA, які опублікував OSINT-аналітик Tendar та DeepState.

"Знімки низької якості, хоч і дещо хмарні, проте наочно демонструють масштаби руйнувань. Зокрема, повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому", - зазначили у DeepState.

Також на знімках видно, що російські окупанти оперативно прибрали літаки зі стоянки поруч зі складами. Проте точний ступень ушкоджень авіатехніки наразі не встановлений.

відео дня

Як відзначив Tendar, аеродром на карті "світиться як новорічна ялинка" через численні вибухи. На місцях ударів видно великі осередки пожеж, що охопили аеродром. За його словами, деякі частини бази закриті хмарами, тому пошкодження можуть бути значно більшими, ніж видно на сумутникових знімках.

"Здається, що по всьому об'єкту (були - Главред) вибухи", - йдеться в повідомленні.

Удар по аеродрому "Морозовськ" - що відомо

Нагадаємо, вночі 3 серпня безпілотники атакували військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області РФ. На удару виникла пожежа. Загорілися склади з боєприпасом і цистерни з паливом.

Також вранці Генштаб ЗСУ підтвердив удар по військовому аеродрому Морозовськ. Військові уточнили, що українські захисники також били і по нафтобазах у Бєлгородській та Курській областях.

Пізніше ЗМІ з посиланням на ГУР Міноборони заявили, що безпілотники військової розвідки України уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області. Склад забезпечував військові підрозділи РФ на окупованому Донбасі.

Як повідомляв Главред, безпілотники СБУ уразили на військовому аеродромі Морозівськ у країні-агресорі Росії засоби ППО, авіаційну техніку та склади з керованими авіабомбами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

беспилотники війна Росії та України атака дронів
Реклама

Головне за день

Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця

Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця

19:40 Україна
Штормовий вітер, дощі та грози: всю Україну накриє потужний циклон

Штормовий вітер, дощі та грози: всю Україну накриє потужний циклон

19:39 Синоптик
"Світиться як новорічна ялинка": з'явилися знімки наслідків удару по аеродрому "Морозовськ"

"Світиться як новорічна ялинка": з'явилися знімки наслідків удару по аеродрому "Морозовськ"

19:06 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Коли солити картоплю під час варіння: фатальна помилка може угробити страву 3672

Коли солити картоплю під час варіння: фатальна помилка може угробити страву

Як очистити срібло від чорноти: біохімік назвав найпростіший спосіб відновлення 2744

Як очистити срібло від чорноти: біохімік назвав найпростіший спосіб відновлення

Не хочу його бачити : син Узєлкова публічно відрікся від батька 1368

"Не хочу його бачити": син Узєлкова публічно відрікся від батька

Антициклон охопив Україну: де 4 серпня будуть вирувати сильні дощі та грози 934

Антициклон охопив Україну: де 4 серпня будуть вирувати сильні дощі та грози

Останні новини

19:40

Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця

19:39

Штормовий вітер, дощі та грози: всю Україну накриє потужний циклон

19:36

Церковне свято 4 серпня: що заборонено робити у день семи сплячих отроків

19:06

"Світиться як новорічна ялинка": з'явилися знімки наслідків удару по аеродрому "Морозовськ"Відео

18:49

Путін міг погодитися на обмін з Заходом задля переговорів з Україною - Курносова

В Україні легалізують військові компанії: що про це думають у ЗСУВ Україні легалізують військові компанії: що про це думають у ЗСУ
18:10

РФ готує новий наступ, ситуація ускладнюється: в ЗСУ розкрили деталі боїв на Харківщині

17:14

ЗСУ потопили підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" у порту Севастополя

17:00

Росія зазнала рекордних втрат: британська розвідка вразила ситуацією на фронті

16:59

У Сумах прогриміла серія потужних вибухів: над містом видніється дим

Реклама
16:25

Ціни різко "злетять": у серпні відчутно здорожчає популярна категорія продуктів

16:25

Легендарний гурт Aerosmith ухвалив "несамовите рішення" через хворобу Стіва Тайлера

16:09

"Достатньо політичної волі": США можуть дати Україні дозвіл бити по території РФ

15:29

Одна з країн НАТО планує спільно з Україною виготовляти ракети "Нептун"

15:16

Антициклон охопив Україну: де 4 серпня будуть вирувати сильні дощі та грози

14:58

Солістка А-студіо стала мамою втретє і показала фото малятка

14:54

Просто та швидко: як зварити буряк за 10 хвилин – геніальний спосібВідео

14:43

Удар по бомбардувальниках РФ за 1800 км від кордону: у ГУР розповіли, що це дало

14:35

Мангове дерево на підвіконні: як виростити екзотичну рослину з кісточки

13:58

Таємні переговори за спиною: Україна побоюється обміну в'язнями між РФ і Заходом - WP

13:51

Росіяни хочуть розширити зону контролю у Вовчанську: військові розкрили деталі

Реклама
13:42

Дрони СБУ зачистили аеродром Морозівськ від КАБів, авіації та ППО: деталі від ЗМІ

13:03

Арештували навіть зубну щітку: у підозрюваного у вбивстві Фаріон провели обшуки

12:59

ГУР потужно атакували великий склад окупантів під Ростовом - джерело

12:43

Куля в голову: у сина популярного російського актора стріляли

12:37

Війська РФ впритул підійшли до Торецька: у DeepState розкрили деталі

12:30

Не зможуть повністю знищити: Буданов видав важливу заяву про енергетику України

12:30

Путін показав свою договороздатність: Ольга Курносова - про обмін ув'язненими

12:14

Небезпека з кількох напрямків: РФ хоче перерізати важливу трасу - Попович

11:41

У Путіна провалилися на півночі Харківщини: Буданов зробив прогноз про наслідки

11:20

Урожай визріє до осені: що посадити на грядку одразу після збирання цибулі

11:16

Розслаблятися ще рано: відомо, чому відключення світла можуть повернутися

11:15

"Допоможіть вивезти дітей": волонтерка з Покровська емоційно звернулася до українцівВідео

11:09

"Не хочу його бачити": син Узєлкова публічно відрікся від батька

10:36

Уражено склади з КАБами: у Генштабі оголосили про удар по аеродрому Морозовськ

10:26

У Росії заарештували ще одного командира: в ISW назвали "цікаву" причину

10:21

Оголошено дату дебатів Трампа і Гарріс

09:38

Нічна атака РФ по Україні: є влучання в обʼєкт інфраструктури – подробиці

09:20

Як поливати кактуси в горщику: два найкращі способи

09:17

РФ просунулася на трьох ділянках у Донецькій області: у США попередили про загрозу

08:48

Новий контрнаступ ЗСУ: в РФ розробили стратегію, щоб завадити Україні - ISW

Реклама
08:37

Буданов назвав умову військової загрози Росії країнам Балтії

08:05

Орбан ходить по краю: чому НАТО та ЄС не квапляться виганяти УгорщинуПогляд

07:36

Там базуються Су-24 і Су-34: БПЛА потужно атакували аеродром у РФ, деталіВідео

05:30

Дуже складна головоломка: потрібно знайти 5 відмінностей за дві хвилини

05:00

Гороскоп на завтра 4 серпня: Скорпіонам - спокуса на кожному кроці, Рибам - прибуток

04:32

Жорсткий тиск на ЗСУ: чому ворогу вдається просуватися на Покровському напрямку

03:30

Ретроградний Меркурій у серпні: яких справ краще уникатиВідео

02:50

ВЛК на місці затримання порушника: у ТЦК розвіяли міф про популярний спосіб

02:02

Чому потрібно частіше прати бюстгальтер: які хвороби можуть з'явитись у жінок

01:35

Як очистити срібло від чорноти: біохімік назвав найпростіший спосіб відновлення

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти