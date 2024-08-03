Уражено склади з КАБами: у Генштабі оголосили про удар по аеродрому Морозовськ

Інформація щодо ураження ворожих засобів протиповітряної оборони та авіаційної техніки уточнюється, сказали в Генеральному штабі Збройних сил України.

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Армія України атакувала військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області / Скріншот Telegram-канал Astra

Сили оборони України завдали удару по військовому аеродрому Морозовськ у Ростовській області на території країни-агресора Росії. Влучили у склади з боєприпасами, де були й кориговані авіабомби (КАБи). Перевіряється інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

У повідомленні Генштабу йдеться про те, що українські війська вночі, 4 серпня, результативно атакували військовий аеродром Морозівськ.

"Сьогодні вночі Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ (Ростовська область, рф). Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України", - йдеться в заяві. відео дня

ЗСУ атакували нафтобази ще у двох областях

Крім Ростовської, українська армія здійснила атаки на нафтобази та об'єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів військ РФ у Бєлгородській і Курській областях.

"Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами, - сказали у Генеральному штабі.

Удари ЗСУ по військовому аеродрому Морозовськ - що про це відомо:

Уночі 3 серпня безпілотники атакували військовий аеродром Морозовськ, що розташований у Ростовській області, РФ.

На місці інциденту виникла пожежа. Повідомлялося, що горять склад із боєприпасом і цистерни з паливом.

Ростовський губернатор Василь Голубєв підтвердив удар по складах.

"Унаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах", - уточнив Голубєв.

Військовий аеродром Морозовськ примітний тим, що там базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Там же перебуває російська бойова авіація.

Морозовськ - що про нього відомо Морозовськ - місто в Ростовській області РФ. За 3 км на південний захід від міста розташований діючий військовий аеродром "Морозовськ". На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, а з 2014 року - Су-34, за допомогою яких російські терористи атакують українські мирні міста.

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