УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Уражено склади з КАБами: у Генштабі оголосили про удар по аеродрому Морозовськ

Андрій Ганчук
3 серпня 2024, 10:36
153
Інформація щодо ураження ворожих засобів протиповітряної оборони та авіаційної техніки уточнюється, сказали в Генеральному штабі Збройних сил України.
Морозівськ
Армія України атакувала військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області / Скріншот Telegram-канал Astra

Сили оборони України завдали удару по військовому аеродрому Морозовськ у Ростовській області на території країни-агресора Росії. Влучили у склади з боєприпасами, де були й кориговані авіабомби (КАБи). Перевіряється інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

У повідомленні Генштабу йдеться про те, що українські війська вночі, 4 серпня, результативно атакували військовий аеродром Морозівськ.

"Сьогодні вночі Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ (Ростовська область, рф). Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України", - йдеться в заяві.

відео дня

ЗСУ атакували нафтобази ще у двох областях

Крім Ростовської, українська армія здійснила атаки на нафтобази та об'єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів військ РФ у Бєлгородській і Курській областях.

"Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами, - сказали у Генеральному штабі.

Удари ЗСУ по військовому аеродрому Морозовськ - що про це відомо:

Уночі 3 серпня безпілотники атакували військовий аеродром Морозовськ, що розташований у Ростовській області, РФ.

На місці інциденту виникла пожежа. Повідомлялося, що горять склад із боєприпасом і цистерни з паливом.

Ростовський губернатор Василь Голубєв підтвердив удар по складах.

"Унаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах", - уточнив Голубєв.

Військовий аеродром Морозовськ примітний тим, що там базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Там же перебуває російська бойова авіація.

Морозовськ - що про нього відомо

Морозовськ - місто в Ростовській області РФ. За 3 км на південний захід від міста розташований діючий військовий аеродром "Морозовськ".

На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, а з 2014 року - Су-34, за допомогою яких російські терористи атакують українські мирні міста.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ростовська область Генштаб ЗСУ
Реклама

Головне за день

У Путіна провалилися на півночі Харківщини: Буданов зробив прогноз про наслідки

У Путіна провалилися на півночі Харківщини: Буданов зробив прогноз про наслідки

11:41 Україна
Уражено склади з КАБами: у Генштабі оголосили про удар по аеродрому Морозовськ

Уражено склади з КАБами: у Генштабі оголосили про удар по аеродрому Морозовськ

10:36 Україна
Оголошено дату дебатів Трампа і Гарріс

Оголошено дату дебатів Трампа і Гарріс

10:21 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

110 країн підтримали мирний план Китаю і Бразилії для України: країни видали заяву 3445

110 країн підтримали "мирний план" Китаю і Бразилії для України: країни видали заяву

Налетять град і дощі з грозами: які області України накриють сильні опади 2754

Налетять град і дощі з грозами: які області України накриють сильні опади

Коли солити картоплю під час варіння: фатальна помилка може угробити страву 2468

Коли солити картоплю під час варіння: фатальна помилка може угробити страву

Як прибрати сильний вапняний наліт в унітазі: зникне за лічені секунди 2210

Як прибрати сильний вапняний наліт в унітазі: зникне за лічені секунди

Останні новини

11:41

У Путіна провалилися на півночі Харківщини: Буданов зробив прогноз про наслідки

11:20

Урожай визріє до осені: що посадити на грядку одразу після збирання цибулі

11:16

Розслаблятися ще рано: відомо, чому відключення світла можуть повернутися

11:15

"Допоможіть вивезти дітей": волонтерка з Покровська емоційно звернулася до українцівВідео

11:09

"Не хочу його бачити": син Узєлкова публічно відрікся від батька

В Україні легалізують військові компанії: що про це думають у ЗСУВ Україні легалізують військові компанії: що про це думають у ЗСУ
10:36

Уражено склади з КАБами: у Генштабі оголосили про удар по аеродрому Морозовськ

10:26

У Росії заарештували ще одного командира: в ISW назвали "цікаву" причину

10:21

Оголошено дату дебатів Трампа і Гарріс

09:38

Нічна атака РФ по Україні: є влучання в обʼєкт інфраструктури – подробиці

Реклама
09:20

Як поливати кактуси в горщику: два найкращі способи

09:17

РФ просунулася на трьох ділянках у Донецькій області: у США попередили про загрозу

08:48

Новий контрнаступ ЗСУ: в РФ розробили стратегію, щоб завадити Україні - ISW

08:37

Буданов назвав умову військової загрози Росії країнам Балтії

08:05

Орбан ходить по краю: чому НАТО та ЄС не квапляться виганяти УгорщинуПогляд

07:36

Там базуються Су-24 і Су-34: БПЛА потужно атакували аеродром у РФ, деталіВідео

05:30

Дуже складна головоломка: потрібно знайти 5 відмінностей за дві хвилини

05:00

Гороскоп на завтра 4 серпня: Скорпіонам - спокуса на кожному кроці, Рибам - прибуток

04:32

Жорсткий тиск на ЗСУ: чому ворогу вдається просуватися на Покровському напрямку

03:30

Ретроградний Меркурій у серпні: яких справ краще уникатиВідео

02:50

ВЛК на місці затримання порушника: у ТЦК розвіяли міф про популярний спосіб

Реклама
02:02

Чому потрібно частіше прати бюстгальтер: які хвороби можуть з'явитись у жінок

01:35

Як очистити срібло від чорноти: біохімік назвав найпростіший спосіб відновлення

00:18

Вибив Україні медаль: боксер Хижняк "знищив" бразильця і вийшов до півфіналу Олімпіади

02 серпня, п'ятниця
23:27

РФ визначила завдання на 2024 рік: Буданов розкрив план "мінімум" і "максимум" ворога

22:50

Є шанс знищити Кримський міст в найближчі кілька місяців - Буданов

22:44

"Війна все ближча до кінця": в Угорщині зробили заяву щодо миру в Україні

22:04

"Усі знають мене": Трамп здивував причиною, чому не піде на дебати з Гарріс

22:03

Платять високу ціну, але штурмують: РФ має "цікаву" тактику під Покровськом

21:14

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти від Демократичної партії - WP

20:56

Коли солити картоплю під час варіння: фатальна помилка може угробити стравуВідео

20:53

В ЄС різко відповіли на паніку Угорщини та Словаччини через російську нафту - FT

20:44

Рух через польсько-український кордон знову ускладниться: в чому причина

20:37

Росія накопичує ракети для масованого удару в серпні: Коваленко попередив про небезпеку

19:36

На Покровському напрямку йдуть жорсткі бої: Зеленський пообіцяв "посилену відповідь" РФ

19:26

Росіян охопила паніка: Крим може попасти під серйозний удар F-16 - Селезньов

19:19

Провокація РФ: Лубінець різко відреагував на обстріл Волновахи

19:10

Як випрямити волосся без випрямляча і фена: жінка розкрила хитрий фокусВідео

19:00

Іран прагне зберегти обличчя: чи чекає Близький Схід велика війнаПогляд

18:44

"Заробляли" до $150 000: на Тернопільщині працівники ТЦК викрадали і били людейФото

18:43

Небезпечно брати: які подарунки не можна приймати від свекрухи

Реклама
18:32

Який ваш персонаж із "Бріджертонів" за знаком зодіаку: цікаве порівняння

17:38

Пропаганда через піратство: ініціатива "Чисте небо" доповнила список стрімінгових сервісів держави-агресора новости компании

17:34

12-річний Козак Михайлик про популяризацію української культури та історії, відмову від всього російського та недитячі мрії новости компании

17:33

Все по закону: у Молдові відповіли, чи повертатимуть українських чоловіків

17:30

"Park Lane" та Віталій Пенц ошукують клієнтів, незаконно переоформляють квартири та продають їх через підставних осіб – ЗМІ

17:29

Росіяни масово наступають на Макіївку: в 3ОШБр розкрили критичну ситуацію

17:19

Напрочуд простий і геніальний спосіб: як почистити барабан пральної машиниВідео

17:17

"Ганьбити чоловіка і себе на весь світ": чоловік путіністки Валерії висловився про розлучення

16:51

РФ стягує нові бригади та техніку на Покровський напрямок - DeepState

16:47

В Україні офіційно з'явилася нова професія: що про неї відомо

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти