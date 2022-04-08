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Путінська війна проти України зробила Росію міжнародним ізгоєм - Байден

8 квітня 2022, 05:27

Крім того, каже президент США, буде максимально посилено тиск на російську економіку - щоб ізолювати Росію на міжнародній арені.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Американський президент Джо Байден схвалив рішення Генеральної Асамблеї за виключення Росії з Ради ООН з прав людини. Така його заява опублікована на сайті Білого дому.

"Це значимий крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм. Російські війська скоюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини", - заявив президент США.

Байден також зазначив, що після історичного голосування РФ не зможе брати участь у роботі Ради з прав людини і поширювати там дезінформацію ‒ оскільки слідча комісія цієї організації розслідує порушення і зловживання РФ прав людини в Україні.

"Фото, які ми бачимо з Бучі та інших районів України в міру виведення російських військ, жахають. Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, ‒ образа нашої загальної людяності. Брехня Росії не йде ні в яке порівняння з незаперечними доказами того, що відбувається в Україні", - зазначив Байден.

читайте також"Варвар і військовий злочинець": Байден жорстко припечатав Путіна через бійню в Бучі

Нагадаємо, президент США Джо Байден прокоментував інформацію про масове вбивство цивільного населення в окупованій російськими військами Бучі Київська область. Президент РФ Володимир Путін є військовим злочинцем, впевнений Байден.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зробив прогноз про тривалість нової фази війни РФ проти України. Салліван припустив, що незважаючи на зосередження на захопленні Донецької та Луганської областей повністю, Росія продовжить наносити повітряні і ракетні удари по всій території України. Під її прицілом будуть густонаселені райони - Одеса, Харків і Львів.

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Автор: Єгор Бунін
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Володимир Путін російське вторгнення Джо Байден
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