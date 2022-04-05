Конгресмени вимагають, щоб Байден дав Україні більше літаків і ракет – CNN

Конгресмени вимагають, щоб Байден дав Україні більше літаків і ракет/ Фото Reuters

Президенту США Джо Байдену надали запит від трьох десятків американських конгресменів, у якому вони вимагають надати Україні більше зброї для захисту від російської агресії. Зокрема, законодавці Сполучених Штатів закликали надати ракети класу "земля-повітря", винищувачі та протикорабельні ракети.

Перелік того, що конгресмени попросили дати Україні, ґрунтується на списку побажань, який раніше наша держава передала США. Про це пише CNN.

Зазначається, що відповідний список українські офіційні особи надали Капітолійському пагорбу минулого тижня. У цьому листі вказуються 17 сфер, в яких Україна потребує додаткової допомоги.

Зокрема, конгресмени закликали надати Україні:

більше зенітних ракет Stinger,

протитанкових ракет Javelin,

безпілотників,

літаків тощо.

Ініціаторами відповідного листа, який Байдену надіслали у понеділок, 4 квітня, стали представники Демократичної партії Енді Кім із Нью-Джерсі та Джейсон Кроу з Колорадо, а також член Республіканської партії Пітер Мейєр із Мічигану.

У листі законодавці наголошують, що, незважаючи на вже отриману Україною допомогу від США, Сполучені Штати можуть більше зробити для наближення перемоги України у війні проти Росії.

Україна скоро отримає нову допомогу від США

Скоро США передадуть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, планується надати безпілотники, ракетні системи з лазерною системою наведення та зброю. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, пише CNN.

У пакеті допомоги, який отримає Україна, будуть:

Ракетні системи з лазерним наведенням,

Тактичні безпілотні літальні системи Switchblade,

Безпілотні повітряні системи Puma,

Засоби протидії безпілотним літальним системам;

Броньовані високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби,

Нестандартні боєприпаси малого і великого калібру,

Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика,

Тактичні безпечні системи зв'язку,

Нестандартні кулемети.

Крім цього, пакет передбачає, що США надаватимуть комерційні послуги супутникових знімків. Також Україні нададуть медобладнання, польове обладнання і запасні частини.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прокоментував інформацію про масове вбивство цивільного населення в окупованій російськими військами Бучі Київської області. Президент РФ Володимир Путін є військовим злочинцем, впевнений Байден.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зробив прогноз про тривалість нової фази війни РФ проти України. Салліван припустив, що незважаючи на зосередження на захопленні Донецької та Луганської областей повністю, Росія продовжить наносити повітряні та ракетні удари по всій території України. Під її прицілом будуть густонаселені райони – Одеса, Харків і Львів.

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