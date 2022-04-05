У Маріуполі українські військові знищили 2 танки і багато російської піхоти

Знищений російський танк/ Фото ілюстративне, Макс Левін

Боротьба за оточений російськими окупантами Маріуполь триває. Бійці полку "Азов", незважаючи на нерівні сили, 4 квітня завдали нових втрат загарбникам, знищивши за добу два російських танки та один БТЛБ (багатоцільовий транспортер легкий броньований) із зенітною установкою.

Також захисники України ліквідували багато піхоти РФ. Про це повідомив у відеозверненні до українців заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

"Азовці" з 40 днів війни Росії проти України 35 днів перебувають у повній блокаді в Маріуполі. Проте вони продовжують утримувати свої позиції і мужньо боряться проти ворога.

За словами Паламаря, українські бійці вірять перемогу України.

"Ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну, ми сподіваємося на військово-політичне керівництво, і ми безмежно любимо нашу Батьківщину", – наголосив він.

Після звірств орків, які відкрилися, коли окупанти покинули Бучу, Ірпінь, Гостомель та інші українські населені пункти, захисники України повинні боротися за свою землю ще завзятіше, каже заступник командира полку.

"І нехай після кадрів із Бучі, кадрів з Ірпеня, всього того, що вони зробили з Маріуполем, у кожного українця прокинеться козацький характер, незламність духу гайдамаків із Холодного яру, мужність воїнів УПА. І ми з холодним розумом, із відчуттям справедливості та відвагою знищимо кожного окупанта, хто вступив на нашу землю!" – закликав Паламар.

Нагадаємо, уже 35 днів українські бійці залишаються у Маріуполі в повній блокаді. Вони тримаються на позиціях, попри авіаційні бомбардування, атаки балістичними ракетами, обстріли із кораблів та наземної артилерії. Захисники України не здаються і продовжують обороняти місто, незважаючи на те, що сили ворога переважають у 10 разів.

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перекидають війська і резерви з Київської області в напрямку Донбасу. Про маневри окупаційних військових підрозділів раніше попереджали українська влада і розвідка Заходу.

Також повідомлялося, що російський окупанти готуються до захоплення міста Харків. Крім того, вони мають намір оточити українські сили операції Об'єднаних сил.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє, що варто бути готовими до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках.

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