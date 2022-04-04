"Варвар і військовий злочинець": Байден жорстко припечатав Путіна через бійню в Бучі

/ Reuters

Президент США Джо Байден прокоментував інформацію про масове вбивство цивільного населення в окупованій російськими військами Бучі Київської області.

За його словами, президент РФ Володимир Путін є військовим злочинцем. Про це американський лідер сказав у коментарі журналістам.

"Ви напевно пам'ятаєте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Він - військовий злочинець. Але ми повинні збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували битися, зібрати всі деталі, щоб це було справжньою судовою справою про військовий злочин. Цей хлопець - варвар. Те, що відбувається в Бучі, обурливо. І все це бачили. Я думаю, це військовий злочин. Я прагну до нових санкцій, я продовжу вводити санкції", - додав Байден.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

Читайте ще: