Вразили звірства РФ у Бучі: мільйонер з Чехії пожертвував 4 млн доларів на зброю для ЗСУ

Коли один з найбагатших чеських бізнесменів побачив кадри зі звільнених від окупантів РФ міст, він зрозумів, що не може лишатися осторонь.
Чеський підприємець, засновник і власник головного ресурсу-пошуковця в Чехії – інтернет порталу Seznam.cz Іво Лукачович оголосив, що жертвує на придбання зброї для Збройних сил України 100 мільйонів чеських крон (понад 4 млн доларів США).
За словами Лукачовича, який є одним із найбагатших бізнесменів Чехії, він не зміг стояти осторонь, коли побачив кадри масового вбивства українців російськими окупантами в Бучі. Фотографії зі звільненого від російських загарбників українського міста його глибоко вразили. Про це він написав у Twitter.
"Я якнайшвидше відправляю 100 мільйонів крон на придбання зброї для героїчної української армії. Чим швидше зламаються ці російські безголові люди, тим більше буде врятовано невинних дітей, жінок і мирних жителів", – зазначив Лукачович.
Підприємець, за даними журналу Forbes, займає 15-те місце у Чехії серед найбагатших людей країни.
За допомогу Лукачовичу уже подякували в посольстві України в Чеській Республіці. У дипломатичному відомстві зазначили, що у такий час недостатньо говорити про військові злочини РФ – українським захисникам потрібна зброя, щоб протистояти жорстокому ворогу.
"Ми дуже цінуємо такий підхід. Недостатньо говорити про військові злочини Росії в Україні. Треба максимально посилити наших захисників, щоб вони якнайшвидше звільнили всі українські міста від окупантів", – зазначили у посольстві.
Раніше повідомлялося, що в ході ведення бойових дій в Україні практично повністю знищено танковий батальйон 752-ого мотострілецького полку (в/ч 34670, Солоті) 3-ї мотострілецької дивізії. Втрати танкістів склали: близько 80 осіб убитими і понад 30 пораненими.
Нагадаємо, Збройні сили України показали десятки знищеної військової техніки окупантів у невеликому населеному пункті на півдні Харківської області. На масштаби втрат вказує кількість зламаних ворожих бойових машин.
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