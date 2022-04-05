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У США дали прогноз щодо нової фази війни Росії проти України

5 квітня 2022, 05:03

Зрештою, мета Росії - максимально послабити Україну, заявив американський чиновник.

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У США дали прогноз щодо війни в Україні

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зробив прогноз про тривалість нової фази війни РФ проти України, інформує The Hill.

Салліван припустив, що незважаючи на зосередження на захопленні Донецької та Луганської областей повністю, Росія продовжить наносити повітряні та ракетні удари по всій території України. Під її прицілом будуть густонаселені райони - Одеса, Харків і Львів.

"Зрештою, мета Росії - максимально послабити Україну", - сказав радник Байдена, додавши, що наступна фаза конфлікту може затягнутися на "тижні або місяці".

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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