"Уже скоро вони не витримають і видихнуться": Арестович назвав терміни закінчення війни

Арестович назвав терміни закінчення війни/ Офіс президента України

За словами радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича, до кінця квітня чи початку травня російські загарбники просто видихнуться і не зможуть продовжувати наступ в Україні.

Нові ймовірні дати закінчення війни Арестович озвучив в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що у ворога не вистачить сил, і тоді українцям буде легше їх "дотиснути" і перемогти.

"Кінець квітня – початок травня вони здохнуть, не зможуть наступати. Навіть якщо залишаться на нашій території, тільки з’явиться зеленка, будемо лупити їх стоячих на місці, силами воєнних і місцевих. Селяни швидко їм покажуть, як це – стояти на місці в країні, яка тебе ненавидить", – зазначив Арестович.

Також радник керівника ОП наголосив, що навряд чи окупанти повернуться до Києва на позиції, які вони покинули. Адже, за словами Арестовича, ніхто не здає оборонні позиції, щоб потім знову їх брати, тоді вже легше їх просто утримувати. Крім цього, щоб повернутися, їм потрібно більше військових сил, яких в РФ уже немає.

"Треба бути повними ідіотами, щоб знову кидати сили на Київ. Якщо підуть знищимо", – сказав Арестович.

Зараз окупанти стягують сили на схід, Україна розуміє, що РФ готується іти в наступ на цьому напрямку. Проте в успіх цього наступу Арестович не вірить. Каже, що російські війська уже самовиснажилися, а поповнення, яке приходить, дуже "різношерсте" – з різних відомств, з різних за терміном перебування частин.

Крім цього, орки уже тричі переносили запланований наступ, тому може бути таке, що і далі переноситимуть, каже радник голови ОП.

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перекидають війська і резерви з Київської області в напрямку Донбасу, а також готуються до захоплення міста Харків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє, що варто бути готовими до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках.

Читайте також: