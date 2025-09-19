Путін виграє Третю світову: чим небезпечний провал Заходу - The Hill

Якщо Вашингтон і Брюссель продовжать вагатися, програш Путіна в Україні буде неможливий, а справжнім переможцем стане Китай.

Захід втрачає ініціативу, а РФ і Китай формують альтернативний світ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Головні тези:

Мета РФ - підірвати гегемонію США і зруйнувати післявоєнний світовий порядок

Пекін разом із Москвою формує новий багатополярний світ

Зустріч Путіна і Сі в Китаї показала їхні спільні амбіції

Всупереч усім прогнозам, російський диктатор Володимир Путін здобуває перемогу в Третій світовій війні. Однак ідеться про криваві поля битв в Україні - там путінська армія загрузла в позиційній війні, подібній до Першої світової.

Як пишуть The Hill, передусім, Путін упевнено рухається до досягнення своїх первинних цілей: покласти край глобальній гегемонії США та зруйнувати світовий порядок, що склався після Другої світової війни.

"У результаті НАТО опиняється під загрозою, а Рада Безпеки ООН виявляється нездатною забезпечити мир у всьому світі. Тривожно, що вакуум, який утворюється, сприяє зміцненню багатополярного світу Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна", - йдеться в статті Марка Тота, який пише про національну безпеку і зовнішню політику, і полковника у відставці Джонатана Світа.

Видання зазначає, що зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна в Китаї 1 вересня дала шокуюче уявлення про новий світовий порядок, що зароджується.

У рамках Шанхайської організації співробітництва, підтримуваної Пекіном і Москвою, зустрілися 20 найбільших світових лідерів. При цьому США та їхні союзники були відсутні.

"Не менш зловісним було представлення Пекіном робочого концептуального документа під назвою "Ініціатива глобального управління" (...) У пропонованій ініціативі стверджується, що необхідно створити новий світовий порядок, щоб побудувати "більш справедливу і рівноправну систему глобального управління і працювати спільно заради співтовариства зі спільним майбутнім для людства". Пекін (звичайно ж) має намір стати центром цього нового світового порядку "Глобального Півдня", - пише The Hill.

Путін активно допомагає Сі Цзіньпіну досягти його цілей, ведучи масштабну багатовекторну війну проти Заходу, що виходить далеко за межі українських битв.

"Настав час Вашингтону і Брюсселю з'єднати ці дедалі небезпечніші точки", - вважають автори статті.

"Ми давно попереджали, що Росія і Китай разом зі своїми партнерами з "осі зла" ведуть ідеологічну війну проти Заходу. І тепер, як показують атаки Кремля дронами по Польщі та Румунії - обох членах НАТО, боротьба Путіна і Сі за припинення того, що вони вважають західною гегемонією, вступає в нову, більш відкриту фазу", - додають вони.

У чому головна мета Кремля

Головна місія Путіна - зруйнувати єдність НАТО. Атаки дронами на аеропорт Жешув-Ясенка в Польщі - ключовий вузол у Східній Європі для поставок зброї та боєприпасів Україні - стали гучним попередженням для команди Трампа і Брюсселя припинити озброювати і підтримувати Київ у війні.

"Недостатньо просто засуджувати ці атаки або боятися російської агресії. Потрібні реальні, відчутні дії з боку НАТО. І, як ми неодноразово наголошували, першим кроком має бути встановлення безпольотної зони над заходом України. Натомість Вашингтон і Брюссель надто часто дозволяють Путіну здобувати стратегічні перемоги", - переконані Тот і Світ.

Автори статті впевнені: Вашингтон також винен у тому, що дозволяє Путіну легко здобути перемогу. Підхід колишнього президента Джо Байдена до захисту України, заснований на принципі "рівно стільки, скільки потрібно", супроводжувався невимушеними помилками, які автоматично забезпечують перемогу Путіну.

Також варто згадати рішення команди Трампа ліквідувати американські інструменти для боротьби з російськими кампаніями дезінформації. Як зазначає американський кореспондент Стів Маєрс, це дає змогу росіянам заповнювати соцмережі "фейковими постами, відео та цілими сайтами, які створюють і поширюють у TikTok, Telegram, Facebook, Instagram і YouTube із використанням дедалі ефективніших інструментів штучного інтелекту".

"Ще одним прикладом стало помилкове рішення адміністрації Трампа в березні вийти з програм, спрямованих на притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини Росії в Україні та по всьому світу. Замість того, щоб активно протидіяти злочинам Путіна проти людства, Вашингтон несвідомо заохочує його до скоєння нових злочинів", - пишуть автори.

Путін також продовжує використовувати мігрантів як зброю, намагаючись дестабілізувати обстановку в східних країнах НАТО. У серпні Європейська комісія повідомила, що "відстежує зростання кількості авіарейсів між східним лівійським містом Бенгазі та Мінськом, столицею Білорусі". Вважається, що союзник Путіна, генерал Халіфа Хафтар, лівійський польовий командир, який править більшою частиною східної Лівії, займається торгівлею біженцями.

Хафтар зіграв ключову роль у наданні допомоги Путіну в постачанні та оснащенні його воєнізованих формувань у Сахелі (Африка). Це ще одна сфера, де Москва активно бореться за знищення демократій і підрив американського впливу, що вже призвело до втрати ключової військової бази США в Нігері.

"США, свідомо чи ні, відступають під натиском Путіна. Вашингтону і Брюсселю час тримати оборону. Трамп повинен прислухатися до своїх генералів, дипломатів і розвідників. Путіна неможливо переконати, і він висунув свою вимогу: вся Україна. НАТО - це рішення, і Трампу потрібно відновити ініціативу, використавши всі інструменти національної влади, щоб перемогти Росію в Україні. Програти Третю світову війну Путіну означає також програти Сі Цзіньпіну. Якщо це станеться, єдиним справжнім переможцем стане Китай", - резюмували автори.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що очікував швидшого завершення війни завдяки своїм стосункам із Володимиром Путіним.

"Я думав, що ця війна буде однією з найлегших для вирішення через мої стосунки з Путіним. Але він мене дійсно підвів", - сказав він.

Трамп також заявив, що введення країнами Європи мит проти Китаю може спонукати офіційний Пекін тиснути на Росію для завершення війни проти України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про наявність двох стратегічних планів - завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною.

Зеленський також сказав, що єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні - це представити для початку чіткі гарантії безпеки. Зокрема, з боку США.

Хто може зупинити Путіна: думка експерта

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що Україні немає про що говорити з країною-агресором Росією, адже рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Москві.

"Рішення про закінчення війни ухвалюватимуть не в Кремлі. Рішення про закінчення війни буде прийматися в Пекіні. Це головний постулат, який ми повинні зрозуміти", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За словами Пендзина, з Кремлем нема про що говорити - варто говорити з Пекіном і Вашингтоном.

Інші новини:

