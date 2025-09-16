Путін надіслав сигнал Україні щодо війни - що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп

Путін намагається обдурити президента США Трампа та відтвермінувати введення нових санкції проти Росії для нарощення виробництва зброї та нових наступів.

https://glavred.net/war/putin-poslal-signal-ukraine-o-voyne-chto-zadumali-v-kremle-i-pri-chem-zdes-tramp-10698698.html Посилання скопійоване

Путін надіслав сигнал щодо війни, що задумали в Кремлі / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Який сигнал Путін надіслав Україні

Яку ціль отримали російські війська та що готує Кремль

Чи відбудуться переговори Зеленського з Путіним у Москві

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти з критичним закликом та хоче "чіткої позиції" від Дональда Трампа щодо війни з Росією. Він підкреслив, що лише разом зі США та європейськими партнерами можна створити безпекові гарантії, які зможуть зупинити агресію. Про це заявив глава держави в ексклюзивному інтерв’ю Sky News.

Главред зібрав основні заяви Зеленського щодо війни РФ проти України.

відео дня

Яка ціль російського удару по Кабміну

Відповідаючи на питання про те, який сигнал надсилають росіяни ударом по будівлі уряду, Зеленський наголосив, що Кремль має намір продовжувати агресивну війну проти України.

"І тому вони відклали, ви знаєте, ці зустрічі щодо прийняття рішень і про перемир'я. Це ніяк не стосується перемир'я. Так, я не знаю, що у них в головах. Це важко зрозуміти. Але ми маємо визнати, що вони не хочуть миру", - наголосив він.

/ Інфографіка: Главред

Як Україна допоможе Польщі після російської атаки дронами

Зеленський наголосив, що українські військові можуть ділитися досвідом із польськими колегами.

Він нагадав, що Польща з перших днів війни надала значну допомогу, зокрема прийняла українців, які були змушені виїхати за кордон, та подбала про жінок і дітей.

Президент підкреслив, що вдячний за цю підтримку й розповів про свої розмови з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у перші дні нападу.

"Я сказав нашим хлопцям, що ми готові тренувати ваших солдатів, ваші війська. Вони цього дійсно потребують. І це стосується не тільки Польщі. Ми не переводимо наших солдатів, а зараз запрошуємо офіцерів та представників інших країн приїжджати сюди", - вказує він.

/ Фото: скріншот

За його словами, країни-союзники уважно дослухаються до українського досвіду, адже саме під час війни українці набули знань про ведення сучасної, високотехнологічної війни, якої ніхто не міг уявити раніше.

Наступальні операції РФ провалились – ворог готує ще 2 наступи

Коментуючи ситуацію на фронті, Зеленський зазначив, що останні три наступальні операції РФ зазнали поразки, хоча попереду ще дві складні кампанії. На його думку, це важливий сигнал — противник зараз дуже виснажений і деморалізований.

"По-перше, те, про що я говорив європейцям і говорив у Білому Томі з президентом Трампом, з його оточенням. Я говорив, що росіянам не вдасться взяти наш схід. І що те, що вони вам розказують про те, що вони можуть окупувати місто Суми, все це є брехня і маніпуляції, і ми все це зможемо показати і доказати. І так ми і спрацювали. Три компанії росіяни програли. Програли, тому що там велика кількість жертв серед особового складу і велика кількість втраченої техніки", - вказує він.

Він додав, що українські війська відчувають цей тиск, тому їм потрібна підтримка — насамперед бойовими засобами та фінансами від партнерів, які спрямовуються на українське виробництво дронів та іншу техніку.

Саме така допомога допоможе триматися морально й фізично та витримати ще дві ймовірні наступальні операції Росії, у чому президент висловив впевненість.

/ Фото: скріншот

Коментуючи невдачі РФ на фронті, Зеленський зазначив, що українські війська зірвали три наступальні операції, дві з яких були повністю провалені.

"І третє, я думаю, що, якщо чесно, день-два, і ми зрозуміємо, що вони понесли великі втрати, і у них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну-дві доби, щоб про це сказати публічно. Так, тому що наші хлопці там діють на одному напрямку. Важливі дії зараз. Ну і вони готуються до ще двох наступальних операцій восени", - вказує президент.

Президент додав, що у росіян ситуація склалася значно гірше, ніж вони очікували, і хоча Путін отримує доповіді та графіки, він, ймовірно, повністю цього не усвідомлює.

Чим для України закінчилась зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Зеленський зауважив, що результати зустрічі Трампа з Путіним на Алясці не сприяли Україні, хоча Київ підтримував ініціативу домовитися про припинення вогню й був готовий до переговорів на рівні лідерів.

"І не те, щоб ми вимолюємо ці зустрічі. Я вважаю, що просто будь-яка адекватна людина, неадекватний лідер хоче закінчити війну. А без домовленості на рівні лідерів це неможливо. І відповідні зустрічі, про які я сказав, на жаль, не принесли позитивного результату, не наблизили нас до закінчення війни", - сказав він.

/ Фото: скріншот

На його думку, ця зустріч принесла більше вигоди саме Путіну, оскільки дала йому можливість вийти з політичної ізоляції, отримати бажані фото з президентом США та публічний діалог, що відкриває шлях до участі в інших форматах і самітах.

Водночас він підкреслив, що російський лідер повинен був заплатити за це, зробивши крок назад у війні, щонайменше погодившись на зупинку бойових дій.

"І ми це бачимо на сьогодні. Я вважаю, що він за це нічого не заплатив. А він повинен заплатити (за війну проти України, - ред.)", - резюмував Зеленський.

Зеленський зазначив, що така ситуація не створює для Путіна відчуття необхідності завершувати війну, адже він бачить, що світ намагається вплинути на нього умовляннями. За його словами, єдиною мовою, яку Москва дійсно розуміє, є мова сили.

"Це діалект такої людини, як він є. І ми дуже просимо. Сполучені Штати Америки можуть це. Європейці можуть це. І європейці, і Сполучені Штати, вони роблять кроки. Це правда. Санкційні кроки. Але треба більше, сильніше і швидше", - сказав він.

Путін намагається обдурити Трампа

Президент наголосив, що Путін прагне ввести в оману США і робить усе можливе, щоб уникнути запровадження нових санкцій з боку Вашингтона. Він вважає, що якщо відтерміновувати санкції, це дасть росіянам час зміцніти і зменшить їхній страх перед наслідками.

Водночас президент зазначив, що тотальні санкції серйозно ускладнили б для Кремля масове нарощування виробництва ракет і озброєнь через відсутність необхідних компонентів у власному виробництві. На його думку, робота над санкційними механізмами має вестись щоденно і детально — це справа великої кількості людей у різних країнах.

Трамп и Путін / Фото: скріншот

Він додав, що Україна регулярно пропонує партнерам конкретні варіанти санкцій, але цього замало, адже необхідне ще й постачання зброї, щоб ефективно протистояти агресору.

Зброя, яка повинна бути відкрита для України. Чесно, США, ми вдячні, вони дали можливість зараз через деякі програми купувати деяку зброю. Але поки що не вся зброя для нас відкрита. Я розумію, чому Америка думає, що це далекобійна зброя призведе до реакції якоїсь у Росії, ескалації. Але я впевнений, що тільки сильний тиск на Росію спрацює.

Про переговори з Путіним

Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом і Путіним без жодних попередніх умов.

"Президент Трамп запропонував мені зустрічі двосторонньо, а потім тристоронньо. Він сказав Вашингтоні на останній нашій зустрічі "Давайте спрацюємо в такому форматі, тому що дуже хочеться, щоб в двосторонньому форматі у вас був обмін думками або претензіями, а потім буде тристоронній формат", - навів цитату президента США Зеленський.

Він підкреслив, що Україна підтримує будь-який формат, запропонований США, і якщо Росія не погодиться, то Вашингтон відповідатиме більш жорсткими діями — від санкцій до посилення військової підтримки.

Чи готовий Зеленський поїхати на переговори в Москву

Коментуючи можливість візиту до Москви для переговорів із Путіним, президент зазначив, що російський лідер зазвичай висуває неприйнятні умови, аби створити враження, ніби саме Україна зриває зустріч. Він намагається маніпулювати різними форматами та темою легітимності української влади, але такі спроби виглядають невдалими.

"У нього (Путіна, - ред.) багато різних причин для того, щоб відтермінувати зустріч. Ви бачите, що виходить з відтермінуванням зустрічі? Разом з відтермінуванням зустрічі йде відтермінування санкцій. Разом з відтермінуванням санкції піднімається його оборонне виробництво. Разом з цим починається дипломатична деізоляція Путіна. І потрішки йому починають пробачати цю війну", - стверджує він.

/ Фото: скріншот

Чому країни ЄС досі купують російську нафту

Зеленський зауважив, що європейські держави й досі купують російську нафту, адже їхня енергетична інфраструктура протягом багатьох років була побудована на залежності від російського газу та нафтопостачання. Раніше основні обсяги газу надходили до Європи саме через українську газотранспортну систему.

"І тому безумовно довгий час, коли ти, вибачте за такі слова, сидиш на голці російської нафти і газу, в якийсь момент Росія почала це використовувати як інструмент тиску. На Україну, на українську незалежність виставляти умови, граючись з ціною енергоресурсів. І так само вона робила з іншими країнами Європи. Може не так сильно, бо Україна була дуже сильно економічно настроєна на двосторонні відносини з Російською Федерацією", - навів приклад він.

/ Інфографіка: Главред

Водночас нині поставки російських енергоресурсів скоротилися на 80%, і цьому значною мірою сприяла агресія Росії проти України. Проте Словаччина, Угорщина та ще кілька великих країн ЄС продовжують закупівлі напряму або через треті країни. За словами Зеленського, Трамп уважно стежить за цим і вимагає, щоб Європа поширила санкції також і на ті держави, які є посередниками в торгівлі російськими енергоресурсами.

Яка ціль російської атаки на Польщу

Зеленський підкреслив, що атака російських дронів на Польщу була спробою Путіна перевірити готовність НАТО — як дипломатичну, так і політичну. Він водночас оцінював ефективність систем протиповітряної оборони та реакцію населення.

Президент зауважив, що люди в Польщі, як і скрізь, бояться війни, втрат, знищення домівок і загрози для близьких, що є цілком природною реакцією. У такий спосіб російський лідер побачив, як населення сприймає загрозу і як реагує НАТО.

Які гарантії безпеки має отримати Україна

Зеленський зазначив, що гарантії безпеки вже мають позитивний аспект, адже вперше за довгий час вони оформлені на папері і майже готові. Водночас залишаються деякі нюанси, які треба доопрацювати, зокрема детальніша позиція Сполучених Штатів. Підтримка США та участь у гарантіях уже є, проте Україна та її партнери прагнуть отримати додаткові конкретні домовленості. Водночас кількість країн-учасниць уже визначена.

"На сьогодні це 26 країн, які погодились дати гарантію безпеки. Ми говоримо про гарантії безпеки на землі, на морі, в небі. І в нас вже виписані відповідні сили, знов-таки в документі відповідні сили. Ми бачимо цю кількість, ми сперечаємось про кількість між собою, але це нормальний діалог", - вказує він.

Особливо важливо забезпечити підтримку української армії у тих обсягах, про які просить Україна. Зеленський назвав це своєю червоною лінією і активно працює над цим у діалозі з партнерами. Щодо присутності союзників, вже обговорено багато деталей, і досягнуто значного прогресу.

/ Інфографіка: Главред

Ще залишаються питання бекстопу США та економічної частини гарантій ЄС, адже можуть бути гальмування, яких у гарантіях безпеки бути не повинно. Окремо Зеленський підкреслив важливість санкційної політики, яка значно впливає на Росію.

Що Україна хоче отримати від візиту Трампа до Британії

Зеленський висловив надію, що прем'єр-міністр Стармер зможе обговорити з президентом Трампом конкретні питання щодо гарантій безпеки США для України. Він підкреслив, що дуже важливо мати остаточно узгоджені домовленості ще до завершення війни та мати документ, підтриманий США та європейськими партнерами. Це, за його словами, є ключовим не лише для України, а й для мотивації українських військових, щоб вони вірили у завершення війни та серйозні гарантії безпеки.

"Для нас потрібна чиста, відкрита позиція Дональда Трампа щодо цього. Друге, можливість придбати зброю будь-яку у США. Я не про ядерну зброю говорю, це зрозуміло. Ми говоримо про іншу зброю, важливу зброю. ракетне зброя тощо. Для нас ці домовленості дуже важливі. Ну і третє, це сильні найближчі кроки, особисті кроки президента Трампа, щоб зупинити Путіна", - резюмував Зеленський.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред