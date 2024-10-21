Путін отримає нового ворога: Південна Корея може переглянути допомогу Україні - BILD

Допомога Південної Кореї може сильно вплинути на перебіг війни в Україні.

https://glavred.net/world/putin-poluchit-novogo-vraga-yuzhnaya-koreya-mozhet-peresmotret-pomoshch-ukraine-bild-10607369.html Посилання скопійоване

Війська КНДР уже в Україні / Колаж Главреда. Фото: МО Південної Кореї

Південна Корея може переглянути свою допомогу Україні у відповідь на залучення Росією військ КНДР у війні проти України, вважає оглядач BILD Альберт Лінк.

З початку повномасштабного вторгнення Сеул допомагав Україні тільки гуманітарно і касками, зазначив Лінк. Але через союзництво Росії та КНДР може зважитися на відправку зброї.

За його словами, призов солдатів із КНДР може стати "величезною помилкою" Путіна - Росії загрожує новий ворог в особі Південної Кореї.

відео дня

"Жахливий сценарій для Путіна: Південна Корея, яка досі підтримувала Україну лише гумдопомогою і касками, реагує на вступ Кіма у війну - і відправляє Україні зброю. Маленька Південна Корея (лише трохи більша за Австрію) - одна з найбільших армій світу з приблизно 3,6 млн солдатів (500 000 активних, 3,1 млн у резерві), - висловився експерт.

Лінк нагадав, що збройова промисловість у Південній Кореї процвітає, сама зброя - стандартів НАТО, тобто затребувана.

"Південнокорейський уряд поставив за мету стати четвертим за величиною експортером зброї у світі до 2027 року після США, Росії та Франції. Якщо Південна Корея вирішить підтримати Україну зброєю, це матиме величезний вплив на хід війни", - пише Лінк.

КНДР і Південна Корея - порівняння / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - головне

Згідно з даними південнокорейської розвідки, з 8 до вересня в Росію переправили 1500 північнокорейських солдатів. Супутники виявили чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких вони прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока.

Крім цього, стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців.

BILD також пише, що Кім Чен Ин послав в Україну елітний підрозділ "бойових рабів". Цей підрозділ готували спеціально для війни з НАТО.

21 жовтня Сеул викликав "на килим" російського посла, якого викликали через війська КНДР в Україні. Зокрема, Південна Корея закликала Росію вивести свої війська та припинити військову співпрацю з Пхеньяном.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред