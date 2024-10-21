У Судані помилково збили вантажний літак із росіянами у складі екіпажу: що відомо

Точна кількість постраждалих та загиблих нині невідома, але зазвичай екіпаж Іл-76 складається із 5 осіб.

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У Судані збили літак із росіянами / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

У Судані, де триває громадянська війна, бійці Сил швидкого реагування (RSF) збили вантажний літак Іл-76, на борту якого перебували росіяни.

Стверджується, що літак Іл-76 був збитий у районі Малха у Північному Дарфурі, повідомили на порталі Sudanwarmonitor - це портал, який відстежує військову ситуацію в країні.

Повідомляється, що літак збили бійці сепаратисти RSF, котрим і призначалося постачання. За однією з версій, на борту була зброя.

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Що відомо про літак Іл-76 Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування та десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Усі кабіни Іл-76 загерметизовані, що дає можливість перевозити 167 солдатів з особистим оружням або забезпечити викидання 126 чоловік десантної групи, пише Вікіпедія. 24 січня 2024 року біля Білгородської області розбився військово-транспортний літак Іл-76.

Серед екіпажу були громадяни РФ та Киргизстану. Точна кількість постраждалих та загиблих невідома, але зазвичай екіпаж Іл-76 складається із 5 осіб. Інформацію офіційно поки не підтвердили та не спростували.

Співпраця РФ із країнами-агресорками

Нагадаємо, що Китай надіслав РФ смертоносну зброю для випробувань в Україні. Західні чиновники повідомили, що китайська компанія відправила РФ спеціально розроблені військові безпілотники для випробувань в Україні. В НАТО відреагували на цю інформацію і зазначили, що вона "викликає глибоку стурбованість".

Стало відомо, що Іран передав Росії ракети до 120 км. США мають інформацію, що Росія готується застосувати іранські ракети проти України найближчим часом, ідеться про наступні кілька тижнів, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Аналітики ISW повідомили, що Іран не відправив Росії пускові до Fateh-36 заради більших поставок ракет. Така домовленість дає змогу обом країнам уникати логістичного тягаря транспортування пускових, водночас забезпечуючи прихованішу передачу ракет Fateh-36, що дає змогу Тегерану краще приховати ланцюжок поставок.

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