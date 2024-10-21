Кім Чен Ин послав в Україну елітний підрозділ 'бойових рабів' - BILD

Поки що це більше припущення самих журналістів.

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КНДР в Україні - кого відправили воювати проти ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: BILD

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5 жовтня Кім Чен Ин відвідав гвардійців у Західному окрузі КНА

Підрозділ готували спеціально для війни з НАТО

КНДР переправила до 1500 солдатів у вересні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив в Україну елітний спецпідрозділ, який вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці гвардійці охороняли батька диктатора, пише BILD.

Оглядач BILD Петер Тіде називає їх "бойовими рабами", оскільки їх виховували в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу (ні інтернету, ні західного телебачення, ні мобільних телефонів). Майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" і ворогів "улюбленого лідера".

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5 жовтня Кім Чен Ин відвідував своїх "бійців" у Західному окрузі Корейської народної армії.

Журналісти, посилаючись на розвіддані Південної Кореї щодо чисельності перекинутих до РФ військ на війну проти України, припустили, що серед них міг бути і цей підрозділ.

Війська КНДР в Україні - дані розвідки

Згідно з даними південнокорейської розвідки, з 8 до вересня в Росію переправили 1500 північнокорейських солдатів. Супутники виявили чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких вони прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока.

Північна Корея і Південна Корея - порівняння / Інфографіка: Главред

Крім цього, стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців.

Щонайменше 400 з них тренуються в казармах під Хабаровськом. За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи і російські паспорти, а також замаскували під бурятів і якутів.

14 жовтня Зеленський підтвердив фактично пряму участь КНДР у війні проти України. За його даними, Пхеньян готує на підмогу окупантам до 10 тисяч бійців - усі вони проходять навчання на Далекому Сході.

Захід поки що ніяк не відреагував на відправку військ КНДР в Україну. США відповіли, що вони "занепокоєні" чутками, але поки що не мають даних про присутність північнокорейських військових в Україні.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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