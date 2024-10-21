У ЗСУ зробили інтригуючу заяву щодо знищення Кримського мосту

Українська армія має озброєння, яке здатне зруйнувати Кримський міст. Естакада досі не знищена тому, що у Сил оборони є свої пріоритети щодо ворожих цілей. До того ж окупанти проводять заходи, які заважають реалізації завдання. Про це заявив капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.
В ефірі Еспресо він відповів на запитання про те, чи вистачить у Сил оборони військових можливостей для ураження "гордості Путіна" - Кримського мосту.
За словами представника Військово-морських сил, армія контролює вогнем Азовське море, і технічно має можливості для ураження естакади.
"Але не слід забувати, що є пріоритетність цілей. І про те, що є протидія з боку ворога. І всі ці фактори впливають на кінцевий результат, скажімо так", - сказав Плетенчук.
Що відомо про Дмитра Плетенчука?
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
Також він додав, що Сили оборони вже неодноразово завдавали ударів по об'єктах у східній частині Азовського моря.
"Це і Краснодарський край, і Єйськ, порт "Кавказ"... Тобто, якщо взяти карту (порівняти відстань), то зрозуміло, що міст перебуває в зоні ураження наших систем озброєння. І це ні для кого не секрет, що всі ці системи працювали навіть далі, ніж знаходиться ця незаконна прибудова", - наголосив Дмитро Плетенчук.
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Ворог готується до ударів по Кримському мосту, говорив на початку жовтня Дмитро Плетенчук. Представник ВМС акцентував увагу на тому, що окупанти охороняють естакаду всілякими засобами, включно з авіацією.
Росіяни поставили бонові загородження для захисту Кримського мосту від дронів, проте їх віднесло в море. Їх виявили у районі міської набережної захопленої Керчі.
17 жовтня в окупованому Криму прогриміли вибухи, з цієї причини ворог тимчасово закривав Кримський міст. До цього повідомлялося про ракетну небезпеку на півострові.
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