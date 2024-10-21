Заарештувати або "обнулити" Шойгу і Герасимова: деталі походу ПВК Вагнер на Москву

Втрачати було нічого, сказав полонений бойовик-"вагнерівець" Максим Комісаров.

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ПВК Вагнер збиралася заарештувати або ліквідувати Шойгу і Герасимова - полонений / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Найманці ПВК Вагнер йшли на Москву, щоб заарештувати або обнулити міністра оборони агресора Росії Сергія Шойгу і главу Генерального штабу Валерія Герасимова. Про це заявив полонений "вагнерівець" Максим Комісаров.

В інтерв'ю YouTube-каналу Бутусов плюс він розповів про те, що втрачати було нічого, а найманці були налаштовані більш рішуче, ніж російське Міністерство оборони.

"Їхали і були заряджені, такого настрою в Міністерстві оборони я не бачив. Втрачати було нічого, дві іпотеки було взято", - підкреслив Комісаров. відео дня

Похід Пригожина і ПВК Вагнер на Москву - що про це відомо:

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин увечері 23 червня 2023 року звинуватив армію РФ у ракетних ударах по тилових таборах його найманців. Пригожин заявив, що найманці дадуть свою відповідь.

Пригожин і ПВК Вагнер вирішили почати військовий заколот. Ватажок "вагнерівців" оголосив про так званий марш справедливості і сказав, що найманці йдуть на Москву, щоб розібратися з Шойгу.

Вранці 24 червня ПВК "Вагнер" взяла під контроль Ростов-на-Дону, а пізніше і Воронеж. Регулярні російські окупанти та інші силові підрозділи практично не чинили опору.

Проте Пригожин зупинив свій похід на Москву. Рішення було ухвалено раптово. За словами керівника бойовиків, "вагнерівцям" залишалося до Москви 200 кілометрів.

Хто такий Сергій Шойгу? Сергій Шойгу - державний діяч та політик країни-агресора Росії. Міністр оборони Російської Федерації з 6 листопада 2012 року по 12 травня 2024. Секретар Ради Безпеки РФ з 12 травня 2024 року. Підозрюваний у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку. Перебуває у міжнародному розшуку з червня 2024 року, пише Вікіпедія.

23 серпня в Росії розбився літак із Пригожиним. Усі, хто був на борту, загинули. На борту разом із Пригожиним були і його соратники, серед яких - Дмитро Уткін Вагнер, позивним якого назвали ПВК. Компанія найманців Вагнер фактично припинила існування як серйозна бойова одиниця.

Хто такий Валерій Герасимов Валерій Герасимов - російський воєначальник. Начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони РФ з 9 листопада 2012 року. Герасимова називають головним організатором війни на сході України. Його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку; активний учасник тимчасової окупації Криму РФ 2014 року. Перебуває під санкціями у ЄС, Канади та України, пише Вікіпедія.

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