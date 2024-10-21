Південна Корея пригрозила РФ: російського посла викликали через війська КНДР в Україні

Південна Корея закликала Росію вивести свої війська та припинити військову співпрацю з КНДР.

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Південна Корея викликала посла РФ через залучення військових з КНДР у війну проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео на YouTube

У понеділок, 21 жовтня, Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії Георгія Зінов'єва. Його закликали вжити "негайних" заходів для виведення північнокорейських військ з України. Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Зустріч відбулася між першим заступником міністра закордонних справ Південної Кореї Кімом Хонг Кюном і Зінов'євим, під час якої Сеул офіційно висловив "серйозну позицію" з приводу ситуації. Російського посла "рішуче закликали до негайного виведення північнокорейських військ і припинення відповідної співпраці" з Пхеньяном.

Кім наголосив, що військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю є "серйозною загрозою" не лише для Південної Кореї, але й для міжнародної спільноти.

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В МЗС Південної Кореї повідомили, що Кім "засудив незаконне військове співробітництво, яке включає розгортання військ Північної Кореї". Росіян попередили, що Сеул відреагує "всіма можливими засобами" у співпраці з міжнародним співтовариством на будь-які дії, що загрожують її основним інтересам.

Натомість посол Зінов'єв заявив, що військова співпраця Росії з Північною Кореєю "не є загрозою для безпеки Південної Кореї" і відбувається "в межах міжнародного права". Крім цього, посольство РФ в Південній Кореї стверджує, що Москва та Пхеньян мають "протилежні погляди" на причини зростання напруженості на Корейському півострові.

Північна Корея vs Південна Корея / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, Північна Корея відправляє до Росії 12 тисяч військовослужбовців, включно з підрозділом спецпризначення, для участі у війні проти України, повідомляє південнокорейська розвідка. На першому етапі вже перекинуто близько 1,5 тисячі солдатів за допомогою російських кораблів.

Центр стратегічних комунікацій України опублікував відео, на якому видно, як північнокорейські солдати отримують військове обмундирування на російській військовій базі.

Згідно з даними ГУР, 18 військовослужбовців з Північної Кореї спробували втекти з позицій російських військ у Курській області, але були затримані у Брянській області. Всіх північнокорейських військових перемістили до Льговського району Курської області для участі в наступальних операціях Росії.

Глава Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі заявив, що Північна Корея відправила свої війська на війну проти України для здобуття бойового досвіду. Він також зазначив, що США не мають впливу на Кім Чен Ина і що Північна Корея буде діяти за своїм бажанням.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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