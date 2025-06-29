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"Лукашенко косить під дурника": експерт пояснив "жабогадюкінг" у Білорусі

Олексій Тесля
29 червня 2025, 01:27
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Олександр Лукашенко хоче отримати ще більшу лояльність від Дональда Трампа, вважає Олександр Коваленко.
Келлог, Лукашенко
/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Важливе із заяв Коваленка:

  • Лукашенко "звільнили агентів Кремля", які працювали проти нього
  • Лукашенко хоче отримати ще більшу лояльність від Трампа

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував звільнення з ув'язнення в Білорусі Сергія Тихановського.

"У Білорусі просто випустили з в'язниці "опозицію", яку обробляли роками і яка і до ув'язнення не була справжньою опозицією <...> Це була не повноцінна справжня опозиція, а заангажована. І зараз Лукашенко просто випустив ангажовану опозицію, яку обробляли всі ці роки в білоруських в'язницях", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт говорить про те, що Олександр Лукашенко "звільнили агентів Кремля", які працювали в Білорусі проти Лукашенка.

"Цей жабогадюкінг може працювати не на користь нам, тому що білоруська "опозиція" - це майже ті самі яйця, тільки з іншого боку, що й російська опозиція", - переконаний він.

Співрозмовник також пояснив рішення Лукашенка про звільнення політв'язнів. Він вважає, що дії Лукашенка зі звільненням опозиції виключно для того, щоб отримати ще більшу лояльність від Дональда Трампа.

"З чим пов'язані нинішні дії Лукашенка. По-перше, він намагається виглядати сільським хлопцем і косити під дурника, але насправді він і близько не такий. По-друге, Лукашенко дуже добре розуміє тенденції, які відбуваються у світі. Із Байденом він чомусь не знайшов спільної мови, а з Трампом знайшов, навіть Кіт Келлог до Білорусі приїхав", - зазначив аналітик.

Він пояснив, що Лукашенко відчуває слабкість Росії і бачить втрату нею позицій, а також він бачить, що США роблять з Іраном.

"Тому Лукашенко вибрав дуже хитрий вектор розвитку, але він не на користь білорусам. Адже якщо цей сценарій зіграє, Лукашенко зможе ще деякий час утриматися при владі - не рік, не два, а набагато довше", - додав Коваленко.

Раніше повідомлялося про те, що Келлог планував візит до Лукашенка. Келлог став найвищою посадовою особою США, яка відвідає авторитарну державу за останні роки.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив про те, що Вашингтон розглядає візит Кіта Келлога в Білорусь як спробу створити додатковий канал впливу на президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв раніше Главред, Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті диктатора РБ. Вона зазначила, що необхідно "повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії".

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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Олександр Лукашенко Олександр Коваленко Сергій Тихановский
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