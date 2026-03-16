Путін планує напасти на одну з країн ЄС: Bild попередив про нову загрозу

Росія може готувати сценарій дестабілізації в Естонії за зразком подій 2014 року в Україні.

Росія може готувати сценарій дестабілізації в Естонії / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії

Коротко:

Російські пропагандисти поширюють ідею вигаданої "Народної республіки Нарва" в Естонії

Естонські спецслужби вважають цю кампанію дезінформаційною

Росія може намагатися реалізувати сценарій дестабілізації на сході Естонії — у прикордонному місті Нарва. За даними німецького видання Bild, у соціальних мережах уже розгортається пропагандистська кампанія із закликами створити так звану "Народну республіку Нарва".

Нарва розташована на кордоні з Росією і налічує близько 50 тисяч жителів, при цьому більшість населення — російськомовні. За інформацією журналістів, вже кілька тижнів у російських соціальних мережах поширюються публікації, в яких просувається ідея відокремлення міста та створення псевдореспубліки.

За оцінкою естонських спецслужб, така інформаційна активність може бути частиною підготовки до сценарію, що нагадує події початку російської агресії проти України у 2014 році.

З початку березня в мережі почали з'являтися заклики до розповсюдження листівок, актів саботажу та озброєння прихильників ідеї "Народної республіки Нарва". Пропагандистські повідомлення супроводжуються гаслами на кшталт "Росіяни, ми не самотні!" та "Від Нарви до Пюссі (місто на північному сході Естонії, — ред.) простягається російська земля". Також публікуються карти та символіка передбачуваного утворення.

Спроба дестабілізації

Представниця естонської служби безпеки КаПо Марта Тууле заявила, що йдеться про дезінформаційну кампанію, спрямовану на створення напруги в суспільстві та підрив суспільної єдності.

За її словами, подібні методи вже застосовувалися раніше як в Естонії, так і в інших країнах. Такі інформаційні операції дозволяють порівняно простими засобами залякувати населення і створювати атмосферу нестабільності. Вона підкреслила, що участь у подібних провокаціях може спричинити кримінальну відповідальність.

Видання з посиланням на джерела в спецслужбах зазначає, що початок інформаційної кампанії може бути не випадковим — вона розгортається в момент, коли увага світової громадськості прикута до ситуації навколо Ірану.

Можливі сценарії агресії

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко вважає, що європейські країни досі оцінюють загрози з боку Росії за застарілими моделями ведення війни.

На його думку, багато хто в Європі все ще очікує традиційного наступу з використанням великих танкових колон, тоді як Москва може застосовувати більш складні та гібридні сценарії.

Коваленко зазначив, що потенційна агресія може розпочатися з атак із застосуванням безпілотників і ракет, після чого можливі дії диверсійних груп і штурмових підрозділів. Лише на пізнішому етапі, за його словами, можуть бути задіяні більш масштабні військові сили.

Він також додав, що європейські ЗМІ нерідко розглядають загрози надто лінійно і можуть готувати суспільство до менш ймовірних сценаріїв розвитку подій.

Нагадаємо, Главред писав, що група російських прикордонників у грудні 2025 року перетнула кордон з Естонією. Ймовірно, це частина ширшої кампанії Кремля зі створення інформаційних і психологічних умов для підготовки до майбутньої війни між НАТО і Росією.

Напередодні лідер Росії Володимир Путін назвав нісенітницею заяви про можливий напад РФ на Європу. Європейські політики нібито "вбивають у голови страхи" про неминуче зіткнення з РФ.

Тим часом країни Балтії посилюють підготовку до можливих військових загроз з боку РФ і Білорусі. Зокрема, на кордоні Литви з цими країнами вже з'явилися конструкції, призначені для підриву мостів у разі початку війни.

Про джерело: Bild Bild — найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також тривалий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих видань та новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників вона є найбільшою в Європі та десятою у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

