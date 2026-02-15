Абсолютно не готові до війни: як ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях в Естонії

Українські бійці вказали на низку помилок з боку умовного угруповання НАТО

https://glavred.net/war/sovershenno-ne-gotovy-k-voyne-kak-vsu-razgromili-voyska-nato-na-ucheniyah-v-estonii-10740908.html Посилання скопійоване

ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях / Колаж: Главред, фото: 412 бригада Nemesis СБС/Facebook

відео дня

Головне з новини:

Українські дрони "переграли" сили НАТО на навчаннях

Західні підрозділи припустилися базових тактичних помилок

Україна закликає НАТО оновити підхід до війни дронів

Під час масштабних навчань Hedgehog в Естонії українські військові продемонстрували результат, який став несподіванкою для західних партнерів.

Невелика команда операторів БПЛА зі складу Сил оборони України змогла умовно "розгромити" наступальні підрозділи НАТО, використовуючи тактику, відточену на реальній війні. Про це йдеться у спільній публікації українських підрозділів у Facebook, пише РБК-Україна.

До української групи увійшли оператори бомберів 412-ї бригади Nemesis, екіпажі FPV-дронів 427-ї бригади Rarog, бійці Інтернаціонального легіону ГУР та фахівці системи ситуаційної обізнаності Delta. Їхнім завданням було виявлення та ураження сил умовного противника, мінування маршрутів і забезпечення логістики для "дружніх" підрозділів.

Боєць 412-ї бригади з позивним Нік розповів, що ключову роль відіграла аеророзвідка на комплексах Vector, яка дозволяла швидко знаходити цілі.

Як українцям вдалося перемогти умовного противника

"Українська команда розгромила наступальні групи, які не були готові до масового ураження різними комплексами БПЛА", - зазначив військовий.

За словами бійців, умовні сили НАТО припустилися низки критичних помилок:

техніка рухалася великими колонами без маскування;

піхота не намагалася приховати переміщення;

маршрути не перевірялися на мінування перед початком руху.

Українські військові наголосили, що сучасні технології докорінно змінюють характер бою, а досвід України у війні дронів може стати ключовим для партнерів. На їхню думку, країнам НАТО варто швидше адаптувати тактику до нових реалій та готуватися до потенційних загроз з боку Росії.

Що відомо про сценарій навчань

Як раніше повідомляло The Wall Street Journal, у межах одного з епізодів кількатисячне угруповання, зокрема британська бригада та естонська дивізія, відпрацьовувало наступальну операцію. Українська команда з 10 операторів дронів виконувала роль противника.

За пів дня українці умовно знищили 17 одиниць бронетехніки та здійснили близько 30 ударів по інших цілях. За даними ЗМІ, сили НАТО так і не змогли виявити позиції українських операторів, а результати навчань назвали "жахливими" для умовного наступального угруповання.

Яким може бути завершення війни - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що динаміка переговорів про завершення війни в Україні залежатиме від перемовин між Китаєм і США та між Росією і США. В інтерв’ю Главреду він зазначив, що ключовими залишаються два питання: оформлення територіальних претензій Росії й позиція України щодо своїх територій, а також питання внутрішнього суверенітету України.

Кулик припускає, що спочатку з’являться домовленості України та Росії зі США, далі - документи за участю європейців. І лише після цього можливий протокол між Україною та РФ.

Війна Росії проти НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія може відновити здатність завдати серйозної військової загрози НАТО швидше, ніж прогнозують західні аналітики, особливо якщо бойові дії в Україні тимчасово зупиняться.

Раніше повідомлялося, що в Норвегії набирає обертів військова підготовка європейських союзників. У таборі "Вікінг" британські морські піхотинці разом з партнерами відпрацьовують сценарії колективної оборони НАТО. Навчання імітують місії, які можуть стати реальністю в разі активації статті 5 Альянсу.

Напередодні Кирило Буданов заявляв, що Росія планувала повністю підготуватися до нападу на європейські країни до 2030 року. Але зараз Кремль скоригував ці плани в бік скорочення.

Вас може зацікавити:

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред