Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Абсолютно не готові до війни: як ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях в Естонії

Дар'я Пшеничник
15 лютого 2026, 09:58
839
Українські бійці вказали на низку помилок з боку умовного угруповання НАТО
Абсолютно не готові до війни: як ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях в Естонії
ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях / Колаж: Главред, фото: 412 бригада Nemesis СБС/Facebook

відео дня

Головне з новини:

  • Українські дрони "переграли" сили НАТО на навчаннях
  • Західні підрозділи припустилися базових тактичних помилок
  • Україна закликає НАТО оновити підхід до війни дронів

Під час масштабних навчань Hedgehog в Естонії українські військові продемонстрували результат, який став несподіванкою для західних партнерів.

Невелика команда операторів БПЛА зі складу Сил оборони України змогла умовно "розгромити" наступальні підрозділи НАТО, використовуючи тактику, відточену на реальній війні. Про це йдеться у спільній публікації українських підрозділів у Facebook, пише РБК-Україна.

До української групи увійшли оператори бомберів 412-ї бригади Nemesis, екіпажі FPV-дронів 427-ї бригади Rarog, бійці Інтернаціонального легіону ГУР та фахівці системи ситуаційної обізнаності Delta. Їхнім завданням було виявлення та ураження сил умовного противника, мінування маршрутів і забезпечення логістики для "дружніх" підрозділів.

Боєць 412-ї бригади з позивним Нік розповів, що ключову роль відіграла аеророзвідка на комплексах Vector, яка дозволяла швидко знаходити цілі.

Як українцям вдалося перемогти умовного противника

"Українська команда розгромила наступальні групи, які не були готові до масового ураження різними комплексами БПЛА", - зазначив військовий.

За словами бійців, умовні сили НАТО припустилися низки критичних помилок:

  • техніка рухалася великими колонами без маскування;
  • піхота не намагалася приховати переміщення;
  • маршрути не перевірялися на мінування перед початком руху.

Українські військові наголосили, що сучасні технології докорінно змінюють характер бою, а досвід України у війні дронів може стати ключовим для партнерів. На їхню думку, країнам НАТО варто швидше адаптувати тактику до нових реалій та готуватися до потенційних загроз з боку Росії.

Що відомо про сценарій навчань

Як раніше повідомляло The Wall Street Journal, у межах одного з епізодів кількатисячне угруповання, зокрема британська бригада та естонська дивізія, відпрацьовувало наступальну операцію. Українська команда з 10 операторів дронів виконувала роль противника.

За пів дня українці умовно знищили 17 одиниць бронетехніки та здійснили близько 30 ударів по інших цілях. За даними ЗМІ, сили НАТО так і не змогли виявити позиції українських операторів, а результати навчань назвали "жахливими" для умовного наступального угруповання.

Яким може бути завершення війни - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що динаміка переговорів про завершення війни в Україні залежатиме від перемовин між Китаєм і США та між Росією і США. В інтерв’ю Главреду він зазначив, що ключовими залишаються два питання: оформлення територіальних претензій Росії й позиція України щодо своїх територій, а також питання внутрішнього суверенітету України.

Кулик припускає, що спочатку з’являться домовленості України та Росії зі США, далі - документи за участю європейців. І лише після цього можливий протокол між Україною та РФ.

Війна Росії проти НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія може відновити здатність завдати серйозної військової загрози НАТО швидше, ніж прогнозують західні аналітики, особливо якщо бойові дії в Україні тимчасово зупиняться.

Раніше повідомлялося, що в Норвегії набирає обертів військова підготовка європейських союзників. У таборі "Вікінг" британські морські піхотинці разом з партнерами відпрацьовують сценарії колективної оборони НАТО. Навчання імітують місії, які можуть стати реальністю в разі активації статті 5 Альянсу.

Напередодні Кирило Буданов заявляв, що Росія планувала повністю підготуватися до нападу на європейські країни до 2030 року. Але зараз Кремль скоригував ці плани в бік скорочення.

Вас може зацікавити:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО ЗСУ військові навчання
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це ганьба": Клінтон різко висловилася про Трампа через Україну

"Це ганьба": Клінтон різко висловилася про Трампа через Україну

08:45Світ
РФ майже всю ніч атакувала Одесу та область: ворог цілив по інфраструктурі (фото)

РФ майже всю ніч атакувала Одесу та область: ворог цілив по інфраструктурі (фото)

08:45Війна
Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

07:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Кроликам - помста, Мавпам - жертви

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Кроликам - помста, Мавпам - жертви

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

Красиві, але смертельно отруйні: які рослини краще не садити на ділянці

Красиві, але смертельно отруйні: які рослини краще не садити на ділянці

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 лютого (оновлюється)

Останні новини

10:16

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

09:58

Абсолютно не готові до війни: як ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях в Естонії

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 лютого (оновлюється)

09:15

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого: Тельцям - сумніви, Ракам - карусель

09:07

Мюнхенська конференція: ніхто не очікує швидкого завершення війниПогляд

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
08:45

"Це ганьба": Клінтон різко висловилася про Трампа через Україну

08:45

РФ майже всю ніч атакувала Одесу та область: ворог цілив по інфраструктурі (фото)

08:18

Карта Deep State онлайн за 15 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:57

Дискваліфікація Гераскевича як діагноз олімпійському рухуПогляд

Реклама
07:52

Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

07:50

Як доглядати за волоссям під час блекаутів: поради експертів

06:10

Що дасть перемир'я для України та РФПогляд

06:07

Сім загублених святилищ України: де молилися наші предки

05:42

Не просто омлет: рецепт шикарного сніданку з двох яєць за 5 хвилин

05:28

Найважливіший місяць весни: детальний гороскоп для Овнів на березень 2026 рокуВідео

04:43

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні шахіста за 51 секунду

03:49

Чому чоловіки не вибачаються: психолог вказала на тривожні "дзвіночки"

03:08

Кінець зими буде переломним для трьох знаків зодіаку: чиє життя різко зміниться

02:34

"Перевернута" зоряна система вразила вчених: аномалія порушила всі правила

Реклама
14 лютого, субота
23:12

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

22:28

Ситуація зі світлом покращилася, але попереду нові загрози - Шмигаль

22:24

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

22:05

MELOVİN натякнув на розставання зі своїм нареченим

21:33

Ангели Victoria's Secret: розкішна Кендіс Свейноп вразила фігурою

21:32

Результат війни в Україні залежить від однієї речі: глава МЗС Польщі розкрив деталі

21:20

Чудово підійде на вечерю: шикарний салат, який готується 5 хвилин

20:28

Він сам назвав дату свого поховання: росіяни вбили відважного українського воїнаЕксклюзив

20:26

Від 140 грн за кг: в Україні почали продавати перший врожай популярного овочу

20:18

Світло вимикатимуть не всім: українців попередили про графіки на 15 лютого

20:10

Розлучення і дівоче прізвище: Джессіка Альба нарешті розійшлася з чоловіком

19:48

Бех-Романчук стала мамою і показала фото малюка

19:33

Розкішна Боржемська заговорила про кохання і показала свого чоловіка

19:17

Україна вдарила ракетою "Фламінго" по Росії: Зеленський прокоментував атаку

19:10

Економіка тилового виживання в УкраїніПогляд

18:44

"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

18:43

Без світла, газу і ліків: як наші предки змогли вижити взимку

18:25

Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

18:20

Як намалювати стрілки за 1 хвилину: найпростіший лайфхак для розкішного поглядуВідео

18:15

Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

Реклама
18:01

"Це божевільна поведінка": Рютте розкритикував Путіна та висміяв делегацію РФ

17:55

Путініст Михалков розніс Єфремова після в'язниці: відео потрапило в мережуВідео

17:38

Ворог заявив про захоплення важливого міста: у ЗСУ прокоментували ситуацію

17:20

Гороскоп Таро на завтра, 15 лютого: Тельцям - планувати, Левам - відпустити

16:54

Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

16:44

Народила у 50 й звабила імератора у 70: розкрито головний секрет княгині Ольги

16:36

Позбулася довгого волосся: поп-діва Бейонсе радикально змінила імідж

16:27

У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

16:00

Без наркозу і не найкраща в світі: якою була медицина в СРСР насправді

15:59

"Це кінець Росії": розкрито сценарій нищівного удару по режиму Путіна

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти