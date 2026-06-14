Трамп і Зеленський невдовзі можуть зустрітися у кулуарах G7: що відомо

Американський лідер проведе низку переговорів із європейськими політиками, з якими раніше мав суперечності щодо торгівлі, тарифів, НАТО та підтримки України.

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Трамп і Зеленський можуть зустрітись під час саміту G7 у Франції

/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Головне з новини:

Трамп і Зеленський можуть перетнутися на G7

У США наголошують , що хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше

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Президент США Дональд Трамп і глава України Володимир Зеленський можуть провести неформальну розмову під час саміту G7 у Франції, де обидва лідери братимуть участь у робочій сесії. Про можливість такої зустрічі повідомляє Суспільне з посиланням на американських посадовців.

Захід пройде 15–17 червня в Евіан-ле-Бені. Трамп прибуде до Франції в понеділок і того ж вечора матиме переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Які зустрічі заплановані

Американський лідер проведе низку переговорів із європейськими політиками, з якими раніше мав суперечності щодо торгівлі, тарифів, НАТО та підтримки України.

16 червня він долучиться до робочої сесії лідерів G7, де буде присутній і Зеленський.

Чи буде зустріч Трампа і Зеленського

За словами високопосадовця адміністрації США, окремих переговорів між двома президентами наразі не заплановано, але вони можуть перетнутися під час заходу:

"Можливо, зустрінуться один із одним у кулуарах", - зазначив чиновник.

Він також підкреслив позицію Вашингтона щодо війни:

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше. Це те, що є пріоритетом президента Трампа, один із його головних пріоритетів".

Пізніше видання The Guardian написало, що двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського на саміті G7 не відбудеться.

Окрім участі в робочій сесії "Великої сімки", у Трампа заплановано низку двосторонніх зустрічей: із лідерами Франції, Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії, однак з українським лідером такої зустрічі на порядку денному немає.

Водночас один із топчиновників США, який на умовах анонімності поінформував журналістів про поїздку Трампа, заявив, що просування РФ "більш-менш зупинилося".

Чи відкриють найближчі місяці шлях до переговорів - думка експерта

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський в інтерв’ю Главреду заявив, що найближчі місяці можуть стати визначальними для перебігу війни через можливі результати російського наступу.

На його думку, ключовим фактором є ймовірний провал наступальних дій Росії, який може суттєво вплинути на рівень підтримки України з боку союзників і змінити загальні політичні очікування щодо конфлікту.

Експерт проводить паралелі з 2023 роком, коли невдача українського контрнаступу знизила оптимізм партнерів, і допускає, що аналогічний ефект може виникнути вже щодо Росії у разі її військових невдач.

Також Преображенський вважає, що значні втрати РФ можуть спричинити як посилення зовнішнього тиску з боку партнерів Москви, зокрема Китаю, так і внутрішні політичні процеси, які вплинуть на позицію російського керівництва та його готовність до переговорів.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський бізнесмен Роман Абрамович у травні 2026 року приїжджав до Києва і намагався виступити непублічним посередником у переговорах з Кремлем.

Головною метою візиту Абрамовича до Києва було бажання зрозуміти, на які кроки готова піти Україна в питанні мирного врегулювання. Зеленський окреслив позицію України щодо територіальної цілісності та запевнив, що жодних поступок щодо Донбасу не буде.

Раніше Зеленський надіслав російському диктатору Путіну відкритий лист і запропонував шукати шляхи завершення війни через прямий формат взаємодії між Україною та Росією.

Путін прокоментував лист українського президента. За словами російського диктатора, перехід Києва до публічного обговорення переговорних питань нібито є неправильним кроком, а до моменту зустрічі із Зеленським потрібно знайти конкретні рішення щодо врегулювання конфлікту.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва відкрита до діалогу, і поскаржився, що ініціатива з боку партнерів фактично відсутня. За його словами, країнам Європи при зміні підходу до діалогу з Росією "достатньо просто взяти телефон і набрати номер", який їм добре відомий.

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