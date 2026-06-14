У кроксах і під дощем: кулінар Клопотенко одружився

Євген Клопотенко поділився фотографіями зі свого весілля з коханою.

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Євген Клопотенко з нареченою / колаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Коротко:

Як виглядав Клопотенко на весіллі

На кому він одружився

Відомий український ресторатор Євген Клопотенко одружився зі своєю подругою Катериною Воскресенською.

Про це Клопотенко повідомив на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Клопотенко більше не холостяк / Фото Instagram/klopotenko

Клопотенко написав, що тепер вони стали чоловіком і дружиною.

Клопотенко більше не холостяк / Фото Instagram/klopotenko

"Офіційно чоловік і дружина. Якщо хочете нас привітати – підтримайте збір у шапці профілю. Бо можливість жити і кохати в ці дні нам дають ЗСУ! Дякую всім, хто став частиною цього дня: рідним, друзям, команді кухарів і сервісу", – написав він.

Клопотенко більше не холостяк / Фото Instagram/klopotenko

Під час весілля пару підвела погода – почався дощ. Сам Клопотенко здивував своїм взуттям: креативний кулінар взув крокси замість лакових туфель.

Клопотенко більше не холостяк / Фото Instagram/klopotenko

Клопотенко більше не холостяк / Фото Instagram/klopotenko

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Про особу: Євген Клопотенко Клопотенко Євген Вікторович – український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер і телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

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