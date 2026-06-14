У кроксах і під дощем: кулінар Клопотенко одружився

Коротко:
- Як виглядав Клопотенко на весіллі
- На кому він одружився
Відомий український ресторатор Євген Клопотенко одружився зі своєю подругою Катериною Воскресенською.
Про це Клопотенко повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Клопотенко написав, що тепер вони стали чоловіком і дружиною.
"Офіційно чоловік і дружина. Якщо хочете нас привітати – підтримайте збір у шапці профілю. Бо можливість жити і кохати в ці дні нам дають ЗСУ! Дякую всім, хто став частиною цього дня: рідним, друзям, команді кухарів і сервісу", – написав він.
Під час весілля пару підвела погода – почався дощ. Сам Клопотенко здивував своїм взуттям: креативний кулінар взув крокси замість лакових туфель.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що відому російську "співачку" та ведучу Ольгу Бузову, яка фанатіє від кривавого вторгнення РФ в Україну, госпіталізували через серйозну травму.
Раніше також популярний голлівудський актор Дуейн Джонсон розповів, що нещодавно у нього були підозри на рак, які він приховував від усіх, включаючи свою дружину Лорен Хашіан.
Вас також може зацікавити:
- Як врятувати продукти під час відключень світла: секретний трюк від Клопотенко
- "Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка
- "Гріти молоко і міняти памперси": Клопотенко готується стати батьком вперше
Про особу: Євген Клопотенко
Клопотенко Євген Вікторович – український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер і телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред