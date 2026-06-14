Україна під ударом магнітної бурі: коли закінчиться затяжний шторм

Магнітна буря може негативно впливати на самопочуття людини.

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Україна під ударом магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під атакою затяжної магнітної бурі. Вона може негативно вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря досягла свого піку 11 червня. Тоді її потужність становила п'ять балів. Наступного дня вона стала слабшою — 4 бали.

відео дня

Очікується, що сьогодні, 14 червня, потужність бурі також зупинилася на позначці 4 бали. 15-16 червня вона стане ще слабшою — 3 бали.

Україна під атакою магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 2 спалахи класу С і В. Повідомляється, що 14 червня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 10 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", - йдеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливатиме на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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