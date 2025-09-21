"Путін його обманює": Келлог розкрив ставлення Трампа до глави Кремля

У Келлога і Трампа різні погляди на формат завершення війни в Україні.

Трамп серйозно роздратований Путіним - Келлог / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Трамп роздратований Путіним, який його обманює

Роздратування Трампа набагато сильніше, ніж перед камерами

Американський президент Дональд Трамп роздратований тим, як поводиться глава країни-окупанта Росії Володимир Путін. Причому непублічно, коли немає камер, роздратованість проявляється набагато сильніше. Про це заявив спеціальний представник США по Україні Кіт Келлог.

"Він роздратований"

В інтерв'ю The Telegraph він розповів, що Трамп роздратований Путіним. Господар Білого дому розраховував: хороші стосунки з главою Кремля принесуть результати, але сталося інакше.

"Він роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Замість цього Путін його обманює. За закритими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці", - зазначив Келлог.

У Келлога і Трампа розбіжності щодо завершення війни

За словами американського дипломата, Трамп вважає за необхідне проведення спочатку мирних перемовин, а Келлог наполягає на припиненні вогню як первинній умові для діалогу.

"Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним перемовинам. Я надаю перевагу спочатку припиненню вогню, тому що щойно він припиняється, його важко відновити", - пояснив представник Білого дому.

Хто представляє США на перемовинах з Україною та РФ / Інфографіка: Главред

Чи реальна мирна угода

На думку Келлога, мирна угода - цілком реальний сценарій. Проте рішення щодо поступок може ухвалювати тільки Україна.

Втрати Росії

Келлог додав, що Росія, через байдужість, ігнорує великі втрати серед свого особового складу.

"Це нація, яка втратила 68 тисяч осіб у Сталінграді в 1942 - 1943 роках і навіть оком не моргнула", - підкреслив Кіт Келлог.

Думка експерта

Можливо, Росія, в умовах слабкої реакції з боку США, розв'яже війну вже проти Європи, сказав в інтерв'ю Главреду військовий експерт Михайло Жирохов.

"Путін - не дурень, він розуміє: якщо військову машину зупинити вже зараз, це призведе до краху. А в російській і зарубіжній пресі з'являються матеріали про те, що робити з сотнями тисяч ветеранів, які повернуться додому, і що робити з економікою, яка перейшла на військові рейки", - говорить експерт.

За його словами, Путіну буде потрібна нова війна.

"Наскільки я розумію, зараз Путін намагається змінити свої плани і схиляється до війни з НАТО. Якщо Альянс не відреагує - буде конфлікт середньої інтенсивності. У разі реакції блоку - варто чекати конфлікту малої інтенсивності. Тож, припускаю, що Путін уже сформував план на майбутнє і виключає Україну зі своїх розрахунків. Можливо, він про щось уже домовився з Трампом, але Україна і Європа цього не знають", - підкреслив Жирохов.

