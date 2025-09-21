Рус
"Путін його обманює": Келлог розкрив ставлення Трампа до глави Кремля

Андрій Ганчук
21 вересня 2025, 10:10
У Келлога і Трампа різні погляди на формат завершення війни в Україні.
Трамп, Путин
Трамп серйозно роздратований Путіним - Келлог / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

  • Трамп роздратований Путіним, який його обманює
  • Роздратування Трампа набагато сильніше, ніж перед камерами

Американський президент Дональд Трамп роздратований тим, як поводиться глава країни-окупанта Росії Володимир Путін. Причому непублічно, коли немає камер, роздратованість проявляється набагато сильніше. Про це заявив спеціальний представник США по Україні Кіт Келлог.

"Він роздратований"

В інтерв'ю The Telegraph він розповів, що Трамп роздратований Путіним. Господар Білого дому розраховував: хороші стосунки з главою Кремля принесуть результати, але сталося інакше.

"Він роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Замість цього Путін його обманює. За закритими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці", - зазначив Келлог.

У Келлога і Трампа розбіжності щодо завершення війни

За словами американського дипломата, Трамп вважає за необхідне проведення спочатку мирних перемовин, а Келлог наполягає на припиненні вогню як первинній умові для діалогу.

"Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним перемовинам. Я надаю перевагу спочатку припиненню вогню, тому що щойно він припиняється, його важко відновити", - пояснив представник Білого дому.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Хто представляє США на перемовинах з Україною та РФ / Інфографіка: Главред

Чи реальна мирна угода

На думку Келлога, мирна угода - цілком реальний сценарій. Проте рішення щодо поступок може ухвалювати тільки Україна.

Втрати Росії

Келлог додав, що Росія, через байдужість, ігнорує великі втрати серед свого особового складу.

"Це нація, яка втратила 68 тисяч осіб у Сталінграді в 1942 - 1943 роках і навіть оком не моргнула", - підкреслив Кіт Келлог.

Думка експерта

Можливо, Росія, в умовах слабкої реакції з боку США, розв'яже війну вже проти Європи, сказав в інтерв'ю Главреду військовий експерт Михайло Жирохов.

"Путін - не дурень, він розуміє: якщо військову машину зупинити вже зараз, це призведе до краху. А в російській і зарубіжній пресі з'являються матеріали про те, що робити з сотнями тисяч ветеранів, які повернуться додому, і що робити з економікою, яка перейшла на військові рейки", - говорить експерт.

За його словами, Путіну буде потрібна нова війна.

"Наскільки я розумію, зараз Путін намагається змінити свої плани і схиляється до війни з НАТО. Якщо Альянс не відреагує - буде конфлікт середньої інтенсивності. У разі реакції блоку - варто чекати конфлікту малої інтенсивності. Тож, припускаю, що Путін уже сформував план на майбутнє і виключає Україну зі своїх розрахунків. Можливо, він про щось уже домовився з Трампом, але Україна і Європа цього не знають", - підкреслив Жирохов.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не розглядає саме "корейський" або інші сценарії завершення війни з Росією. Не виключено закінчення війни без фінальної угоди.

Гарантії безпеки Україні передбачатимуть готовність союзників воювати з Росією, якщо в майбутньому вона знову нападе, вважає президент Фінляндії Олександр Стубб. Гарантії мають бути сильними, щоб вони стали стримувальним фактором.

НАТО має створити безпольотну зону над Україною для захисту цивільних об'єктів, вважає полковник Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон. Путін після зустрічі з Трампом на Алясці показав, що не прагне миру, і посилив повітряні атаки.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph, який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України Кіт Келлог
Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по Криму

Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по Криму

12:40Війна
Путін потрапив у цугцванг, у Кремля залишилося лише два варіанти - економіст

Путін потрапив у цугцванг, у Кремля залишилося лише два варіанти - економіст

12:05Світ
Що може змусити Росію відступити у війні - Зеленський назвав єдиний сценарій

Що може змусити Росію відступити у війні - Зеленський назвав єдиний сценарій

11:50Війна
Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Де помилка на малюнку сімейної вечері: лише найуважніші знайдуть її за 11 секунд

Де помилка на малюнку сімейної вечері: лише найуважніші знайдуть її за 11 секунд

