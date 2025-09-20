Рус
США планують залишити без допомоги країни НАТО, які межують з РФ - Reuters

Руслана Заклінська
20 вересня 2025, 18:53
Адміністрація Трампа вважає, що європейські союзники мають самостійно фінансувати програми захисту від Росії.
США припиняють військову допомогу Латвії, Литві та Естонії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головне:

  • США планують припинити допомогу Латвії, Литві та Естонії
  • Трамп хоче, щоб Європа була менш залежною від США
  • Європейські дипломати побоюються провокацій Росії

США планують припинити певну допомогу у сфері безпеки для Латвії, Литви та Естонії. У адміністрації Дональда Трампа переконані, що європейським країнам слід бути менш залежними від американської підтримки. Про це пише Reuters.

Ще в серпні представники Пентагону обговорювали з європейськими дипломатами обмеження допомоги країнам, що межують із Росією. Трамп зосереджує увагу на внутрішніх проблемах США - боротьбі зі злочинністю, протидії насильницькому екстремізму та перегляді візових програм. Американські військові при цьому зосередяться на захисті власної території.

Європейські дипломати висловлювали занепокоєння, що зменшення підтримки може стимулювати провокації Росії. Наприклад, коли російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, їх витісняли F-35 з Італії, а реакція Трампа обмежилася попередженням про "великі проблеми".

Законодавці Естонії, Литви та Латвії закликали переглянути план Трампа щодо скорочення допомоги. Проте представники Білого дому зазначили, що багато європейських союзників є "одними з найбагатших країн світу і цілком здатні фінансувати ці програми, якщо забажають".

Раніше Трамп також відмовився втручатися у великі конфлікти. Білий дім був незадоволений ударом Ізраїлю по офісу ХАМАС у Катарі, але не вжив жодних заходів.

За словами досвідченого американського дипломата Аарона Девіда Міллера, Трамп, ймовірно, усвідомив складність міжнародних конфліктів і не зацікавлений діяти, якщо не бачить ефективності витрачених зусиль та політичного капіталу.

Водночас у перші місяці своєї каденції Трамп був рішучим. США здійснили бомбардування ядерних об’єктів Ірану та надіслали в Україну нові системи ППО Patriot.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Для чого РФ провокації у країнах Балтії

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у коментарі Главреду зазначив, що провокації в країнах Балтії дадуть Кремлю підстави висувати ультиматуми Європі, зокрема щодо скасування санкцій та відновлення торгівлі й поставок енергоносіїв. За його словами, економіка Росії наразі переведена на військові рейки, усе інше перебуває у стагнації, а для відновлення потрібен європейський ринок.

Водночас експерт підкреслив, що примусити Європу відмовитися від санкцій військовим шляхом малоймовірно, зокрема через економічні інтереси Китаю. Проте капітуляцію або поступки під тиском досягти цілком реально, тому ризик провокацій у прикордонних країнах, особливо в Балтії, залишається високим.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії. У відповідь Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту.

Речниця НАТО Еллісон Харт заявила, що Альянс перехопив російські літаки та назвала інцидент прикладом "безрозсудної поведінки Росії". У відповідь уряд Естонії звернувся до НАТО з вимогою консультацій за статтею 4.

Президент України Володимир Зеленський засудив порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. Він назвав такі дії Росії частиною системної кампанії РФ проти НАТО та Заходу.

Крім того, у липні липня 2024 року російський літак незаконно порушив повітряний простір Литви, яка є членом НАТО. Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства та вручило офіційну претензію.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

