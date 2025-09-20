Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського

Олексій Тесля
20 вересня 2025, 12:53
568
Україна знає, які гарантії безпеки важливі, і не дадуть можливості РФ прийти з новою агресією.
Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського
Володимир Зеленський прокоментував ймовірні умови завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 37 ОБрМП

Головне із заяв Зеленського:

  • Не розглядається "корейська" чи "фінська" моделі безпеки для України
  • Путін не готовий до зустрічі, на відміну від України та США

Україні потрібні гарантії безпеки до закінчення війни, але водночас ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель, оскільки не знає, що врешті-решт буде, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій. Але в нас точно інша історія, ніж із Кореєю. Там ішлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що малося на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки - чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

відео дня

"Тому кажуть - наприклад, президент Франції Макрон, - що гарантії безпеки не повинні чекати закінчення війни. І тут я з ним згоден, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше", - наголосив президент.

За його словами, "ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" чи будь-яку іншу".

"Тому що в нас те, що в нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна знає, які гарантії безпеки є важливими, і не дадуть змоги "росіянам" прийти з новою агресією, а якщо навіть дадуть змогу прийти, - то ті зустрінуть опір.

Зустріч із Трампом і Путіним

Україна готується до Генеральної Асамблеї ООН, заплановано велику кількість зустрічей, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом, повідомив Зеленський.

Президент пояснив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, "наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від усіх партнерів такі, як нам потрібні", а також щодо санкцій проти РФ.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема й у керівництва наших армій і генштабів із європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку", - додав президент.

Зеленський зазначив, що Трамп очікує на сильні кроки від Європи, однак, на думку президента, "ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, чи не запроваджувати санкції, чи не робити якихось кроків, які ми дуже від нього очікуємо".

"Безумовно, ми підтримуємо, щоб уся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це - це загальмовувати тиск на Путіна. Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий", - наголосив глава держави.

Терміни закінчення війни: що говорять у Раді

Війна в Україні наближається до свого завершення. Таку думку висловив народний депутат України і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"На сьогоднішній день стає все більш очевидно, що конфлікт добігає кінця - хтось це визнає, хтось ні, але фактично ми рухаємося саме в цьому напрямку", - зазначив він.

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Як повідомляв Главред, Росія вже не має ресурсу вести війну роками - йдеться про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

Читайте також:

Про персону: Федір Веніславський

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський війна Росії та України Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського

Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського

12:53Україна
"РФ повторює шлях СРСР": на Росію скоро звалиться нова серйозна проблема

"РФ повторює шлях СРСР": на Росію скоро звалиться нова серйозна проблема

12:07Світ
ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна

ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна

12:03Україна
Реклама

Популярне

Більше
Коли в Україну прийде бабине літо: синоптик назвала дати різкої спеки

Коли в Україну прийде бабине літо: синоптик назвала дати різкої спеки

"Килимам" прийде кінець: як вивести портулак з городу без хімії

"Килимам" прийде кінець: як вивести портулак з городу без хімії

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФ

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФ

Дати, які впливають на долю: скільки буде шлюбів за датою народження

Дати, які впливають на долю: скільки буде шлюбів за датою народження

Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало

Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало

Останні новини

13:46

Де помилка на малюнку сімейної вечері: лише найуважніші знайдуть її за 11 секунд

13:41

"Шафран для бідних": коли збирати чорнобривці, як сушити і чим вони корисні

13:34

"Буде бейбі-бум": чоловік Олени Мозгової розкрив плани на поповнення в родині

12:53

Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського

12:52

Восени здивують усіх: 4 знаки зодіаку, які скоро розкриють свій потенціал

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
12:28

Без крихт і нагару: як доглядати за тостером-піччю, щоб він служив довше

12:15

Сказав лише кілька слів: Нікітюк розкрила щемливий момент з батьком дитини

12:07

"РФ повторює шлях СРСР": на Росію скоро звалиться нова серйозна проблемаВідео

12:03

ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна

Реклама
11:54

Прильоти в дев'яти областях: РФ била сотнями БпЛА і ракет, Зеленський назвав ціліВідео

11:08

Ціни буквально б’ють рекорди: в Україні стрімко дорожчає стратегічний продукт

11:03

Солов'їною мовою: Максим Галкін здивував виконанням відомих українських хітівВідео

11:00

Китайський гороскоп на завтра 21 вересня: Бикам - тривога, Мавпам - загроза

10:48

Чи можна за життя вибирати собі місце на кладовищі: священник відповівВідео

10:21

Півтора мільйона з одного гектара: як виростити оливки в Україні та заробити

10:06

Тяжкохворий Брюс Вілліс вперше з'явився після погіршення стану

10:00

Вплив США зменшується, Трамп не зможе диктувати умови Китаю - Хара

09:50

"Путін його обманює": Трамп за лаштунками значно зліший на РФ, ніж публічно

09:37

У вагітної Тодоренко лікарі запідозрили страшне

09:17

Навесні буде пишне цвітіння: як розділити цибулини квітів перед зимою

Реклама
09:13

Трамп хоче разом з Китаєм завершити війну РФ проти України: що він заявив

08:58

Вибухи за 450 км від України: безпілотники атакували цінний для Путіна завод РФ

08:10

Як РФ зганьбилась з навчаннями "Запад-2025"Погляд

07:42

Ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі, спалахнула пожежа: деталі про атаку по УкраїніФотоВідео

07:10

Де помилка на малюнку: тільки геніальний розум знайде її за 4 секунди

06:10

Позиція Вашингтона й особисто Трампа викликає дедалі більше запитаньПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з грайливою кішкою за 43 секунди

05:28

Гороскоп на завтра 21 вересня: Тельцям - подарунок, Стрільцям - розваги

05:10

Сильний фінансовий поштовх: чотири знаки зодіаку зроблять крок уперед 20 вересня

04:35

Як правильно казати – "дякую" чи "спасибі": відповідь здивуєВідео

04:02

Що робити, якщо розлилася олія: лайфхак для швидкого прибирання

03:31

Гороскоп Таро на сонячне затемнення 21 вересня: Левам - прибуток, Козерогам - ризик

03:06

Жерло Апокаліпсису: розкрито ймовірність вибуху чорної діри і названо терміни

02:31

"Ти в небезпеці": пісні Ніни Матвієнко накликали біду на дочку Тоню Матвієнко

01:44

У всьому і всюди: чотири знаки зодіаку, яким щастить від природи

01:23

Прорив у коханні та фінансах: яким ТОП-3 знакам пощастить в кінці вересня

00:45

Людям масово продають браковані нові iPhone 17: що з ними не так

19 вересня, п'ятниця
23:50

ЗСУ пішли в контрнаступ у Донецькій області: Сирський доповів про результати

23:09

Що робити, якщо електромобіль розрядився посеред дороги - найкращі порадиВідео

23:06

Що потрібно зробити з ковдрою та постіллю, щоб позбутися біди: прикмети 20 вересня

Реклама
23:02

Пенсіонерам в Україні підвищать виплати: хто і на скільки може розраховувати

22:50

Що покласти в лунки до озимого часнику: селекціонер розкрив секретВідео

22:15

"Це не випадковість": Зеленський відреагував на вторгнення літаків РФ в Естонію

22:12

У кишеню Путіну: які країни ЄС досі купують газ у Росії

21:31

В роду були священнослужителі - які українські прізвища пов'язані із церквою

21:29

Загроза ракетного удару РФ: що відомо про підготовку стратегічної авіації ворога

21:29

На росіян чекають талони, не тільки на бензин, - НовакВідео

21:08

В Україні різко зміниться погода: новий прогноз від синоптиків

20:54

Без зайвого: Кучеренко показала шикарну фігуру і показала, що її робить такою

20:31

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти