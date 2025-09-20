Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського

Україна знає, які гарантії безпеки важливі, і не дадуть можливості РФ прийти з новою агресією.

Володимир Зеленський прокоментував ймовірні умови завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 37 ОБрМП

Головне із заяв Зеленського:

Не розглядається "корейська" чи "фінська" моделі безпеки для України

Путін не готовий до зустрічі, на відміну від України та США

Україні потрібні гарантії безпеки до закінчення війни, але водночас ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель, оскільки не знає, що врешті-решт буде, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій. Але в нас точно інша історія, ніж із Кореєю. Там ішлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що малося на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки - чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Тому кажуть - наприклад, президент Франції Макрон, - що гарантії безпеки не повинні чекати закінчення війни. І тут я з ним згоден, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше", - наголосив президент.

За його словами, "ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" чи будь-яку іншу".

"Тому що в нас те, що в нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна знає, які гарантії безпеки є важливими, і не дадуть змоги "росіянам" прийти з новою агресією, а якщо навіть дадуть змогу прийти, - то ті зустрінуть опір.

Зустріч із Трампом і Путіним

Україна готується до Генеральної Асамблеї ООН, заплановано велику кількість зустрічей, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом, повідомив Зеленський.

Президент пояснив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, "наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від усіх партнерів такі, як нам потрібні", а також щодо санкцій проти РФ.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема й у керівництва наших армій і генштабів із європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку", - додав президент.

Зеленський зазначив, що Трамп очікує на сильні кроки від Європи, однак, на думку президента, "ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, чи не запроваджувати санкції, чи не робити якихось кроків, які ми дуже від нього очікуємо".

"Безумовно, ми підтримуємо, щоб уся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це - це загальмовувати тиск на Путіна. Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий", - наголосив глава держави.

Терміни закінчення війни: що говорять у Раді

Війна в Україні наближається до свого завершення. Таку думку висловив народний депутат України і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"На сьогоднішній день стає все більш очевидно, що конфлікт добігає кінця - хтось це визнає, хтось ні, але фактично ми рухаємося саме в цьому напрямку", - зазначив він.

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Як повідомляв Главред, Росія вже не має ресурсу вести війну роками - йдеться про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

