Путін був на крок від втрати влади: ЗМІ розповіли про змову в РФ після удару ракетою по Польщі

Російські силовики нібито готувалися відсторонити Путіна від влади / сайт Кремля

Після того як у вівторок, 15 листопада, стався інцидент з влученням ракети на територію Польщі, російський диктатор Володимир Путін був за крок від того, щоби втратити владу. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, щойно інформація про інцидент стала доступна керівництву силового блоку, почалися активні неформальні консультації.

"Знаючи схильність Путіна до підняття ставок шляхом ескалації, а так само "можливості невчасно промахнутися на пару десятків кілометрів" у російської армії, зіставивши з інформацією, що надходить, у цієї групи силовиків швидко виникла впевненість, що відповіддю на удар Росії по країні, що входить в блок НАТО, може бути як удар у відповідь, так і ультиматум", - йдеться у повідомленні.

Генерал СЗР зазначає, що "до певного моменту вже фактично дозріло рішення - якщо керівництво США і країни, що приєдналися, виявлять готовність до жорсткої відповіді, то кращим виходом буде відсторонення від влади чинного президента Росії Володимира Путіна і створення колегіальної ради силовиків, яка "тимчасово" візьме управління країною в свої руки і знизить рівень ескалації на зовнішніх контурах, звинувативши у всіх проблемах або тяжко хворого, або такого, що переступив закони, президента".

Зазначається, що рішучість серед "змовників" в силовому блоці знизилася після того, як напруженість в Європі й НАТО спала, а США явно хотіли "зам'яти інцидент".

"Цього разу критична ситуація виявилася примарною й ризикувати для силовиків не мало сенсу, але наступного разу, а він колись буде, шансів у Путіна може і не бути", - резюмували на каналі.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета української ППО.

Україна закликала Польщу включити її в розслідування падіння ракети на польській території. Як повідомляє The Guardian, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик. Він заявив, що перед цим Варшава повинна порадитися з Вашингтоном.

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