Чоловіків з українським громадянством віком від 23 до 60 років, включаючи тих, хто має подвійне громадянство, можуть не випустити з країни.

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Посольство США попередило про ризик потужного обстрілу України / колаж: Главред, фото: Посольство США в Україні, alerts.in.ua

Коротко:

Держдеп закликав громадян США не їхати в Україну

Удари з боку РФ можуть статися без попередження

Чоловіків віком 23-60 років з паспортом України можуть не випустити

Державний департамент США закликав американців не їхати в Україну через війну, розв’язану країною-агресором РФ. У відомстві попередили, що російські ракетні та дронові удари, такі як масована атака на Київ 20 листопада, загрожують усім регіонам країни.

Про це йдеться у попередженні щодо безпеки посольства США в Україні від 24 листопада.

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Загроза стосується не лише прифронтових областей, а часу на реакцію може не бути.

"Російські ракетні та безпілотні атаки продовжують зачіпати всі частини України, а удари можуть статися в будь-який момент - з обмеженим попередженням або взагалі без нього", - йдеться в повідомленні.

Кого з чоловіків можуть не випустити з України

Окремо американське відомство звернуло увагу на обмеження для чоловіків з українським громадянством. Вони стосуються, зокрема, громадян США, які мають також паспорт України.

"Чоловікам віком від 23 до 60 років з українським громадянством можуть не дозволити виїхати з країни, зокрема чоловікам з подвійним громадянством. Під час воєнного стану від них можуть вимагати вступити до лав збройних сил", - попередили в Держдепі.

Що радять американцям, які вже перебувають в Україні

Громадянам США, які перебувають в Україні, посольство рекомендувало:

увімкнути сповіщення в додатку Air Raid Alert;

заздалегідь дізнатися, де розташоване найближче укриття, і відразу йти туди за сигналом тривоги;

під час атаки триматися подалі від вікон і дверей;

тримати телефони та інші пристрої зарядженими;

дотримуватися обмежень воєнного стану та виконувати вказівки українських чиновників і рятувальників.

Крім того, американцям настійно радять зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP) на сайті step.state.gov, щоб отримувати актуальні повідомлення від посольства.

У Держдепі зазначили, що змін у роботі посольства США та графіку прийому відвідувачів немає. Водночас співробітникам уряду США через ризики безпеки потрібен спеціальний дозвіл для поїздок за межі Києва.

Чим небезпечні удари РФ по Україні взимку?

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв’ю "Главред" зазначав, що Росія накопичує ракети й готується до більш інтенсивних ударів в осінньо-зимовий період. За його словами, тактика комбінованих атак залишиться колишньою.

"Зазвичай „Шахедами" та дронами-приманками перевантажуватимуть наші системи ППО, а після цього або одночасно з ними завдаватимуть основних ракетних ударів", - пояснив експерт.

Разом з тим, чи витримає країна такий тиск, на думку оглядача, залежить від того, наскільки місцева та центральна влада встигли підготуватися до зими.

"Якщо дійсно протягом 2026 року на рівні міських адміністрацій, обласних військових адміністрацій і навіть на рівні центральної влади були зроблені відповідні висновки та проведені підготовчі заходи до осінньо-зимового періоду, то, в принципі, ми зможемо витримати ці удари та цей тиск. Але я не знаю відповіді на питання: готові до цього чи ні? Це покаже зима", - підкреслив Коваленко.

Атаки РФ на Київ - новини

Як повідомляв Главред, увечері 24 листопада столиця опинилася під атакою російських дронів. Уламки безпілотника влучили в 16-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі Києва. За словами мера Віталія Кличка, пожежа виникла на першому та другому поверхах будівлі.

Вранці 21 листопада російські окупанти атакували Київ наступного дня після масованого удару по Україні. У Подільському районі внаслідок атаки загорілися два приватні житлові будинки. Постраждали дві людини, пожежу ліквідували рятувальники.

Тим часом країна-агресор намагається чинити тиск і на іноземних дипломатів в Україні. Російський дрон-камікадзе вибухнув прямо над головою посла Євросоюзу Катаріни Матернової біля її готелю. Незважаючи на розмови про план евакуації посольств, представники Євросоюзу не збираються виїжджати з України.

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