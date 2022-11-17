Варшава могла б розмістити ППО в Україні, щоб закрити небо над кордоном - польський генерал

Польська ППО також повинна захищати частину території України, вважає Роман Полко / Фото УНІАН, wiadomosci.radiozet.pl/

Варшава повинна встановити системи протиповітряної оборони на території України. Це дозволить забезпечити максимальний захист на підльоті будь-якого типу снарядів вже до польсько-українського кордону. Про це заявив генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки і оборони Польщі при президенті.

Як підкреслив генерал Полко, у світлі трагічного інциденту в селі Пшеводув, де імовірно ракети російського виробництва вбили двох місцевих жителів, необхідно посилити безпеку неба. Польська ППО також повинна захищати частину території України, передає польське видання Radia ZET.

"Це має бути закриття смуги повітряного простору, що виходить на територію України, і створення системи ППО. Ми не можемо допустити, щоб польські громадяни гинули", – зазначив військовий.

"Ми повинні показати Росії, що Україна та прикордонна зона, що з'єднує нас, будуть постійно контролюватися альянсом НАТО, і російські бойові засоби будуть збиті", - вважає він.

Генерал Полко також додав, що "безпрецедентна атака на цивільні об'єкти та інфраструктуру є основою для того, щоб НАТО, нарешті, зняло обмеження для України та дало їй зброю дальнього радіусу дії".

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета української ППО.

Україна закликала Польщу включити її в розслідування падіння ракети на польській території. Як повідомляє The Guardian, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик. Він заявив, що перед цим Варшава повинна порадитися з Вашингтоном.

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