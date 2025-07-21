Спека вдарить з новою силою: коли Україну накриє висока температура повітря

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вівторок, 22 липня
- Де будуть дощі з грозами
- Коли в Україні посилиться спека
Погода в Україні у вівторок, 22 липня, відзначиться посиленням спеки. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
У цей день температура повітря на півдні України, місцями на сході та у центрі становитиме +32…+36 градусів. У північних областях очікується +28…+32 градуси.
У центральній частині трохи свіжіше буде на Вінниччині – там стовпчики термометрів показуватимуть +28, +29 градусів.
У той же час спека омине західну частину України, у вівторок там очікується температура на рівні +24…+28 градусів.
"Проте захід не оминуть 22-го липня грозові дощі, які впродовж дня і до вечора вівторка дійдуть до північних областей, центральної частини. А також дощі з грозами ймовірні завтра на Одещині та Миколаївщині. Уважно! При грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру і град", – попередила Діденко.
На решті території України опадів не очікується.
Погода в Києві
У столицю України у вівторок повернеться спека, вдень передбачається близько +30 градусів.
Більшу частину доби буде суха погода, але ввечері в цей день у Києві очікуються грозові дощі, під час грози грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру.
"Спеку в середині тижня трохи попустить, проте на завершення тижня знову спека "підкрутить" градуси. Південь України, значна частина сходу та Дніпропетровщина спеки навряд чи позбудуться прийдешніми днями", – зазначила синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, температура перевищить норму – в які області України увірветься нереальна спека. Синоптик поділився прогнозом погоди в Україні з 21 до 27 липня.
Також раніше повідомлялося, що в Україну завітає циклон – названо регіони, які заливатиме дощем. Синоптикиня також розповіла, коли в Україну завітає сильна спека.
Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода – де литимуть дощі, а які регіони атакує спека. Погода у Чернігові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +14 градусів.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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