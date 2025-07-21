Спека вдарить з новою силою: коли Україну накриє висока температура повітря

Погода в Україні ще більше стане спекотною – синоптикиня назвала дату.

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Погода в Україні - спека вдарить з новою силою/ фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вівторок, 22 липня

Де будуть дощі з грозами

Коли в Україні посилиться спека

Погода в Україні у вівторок, 22 липня, відзначиться посиленням спеки. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

У цей день температура повітря на півдні України, місцями на сході та у центрі становитиме +32…+36 градусів. У північних областях очікується +28…+32 градуси.

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У центральній частині трохи свіжіше буде на Вінниччині – там стовпчики термометрів показуватимуть +28, +29 градусів.

У той же час спека омине західну частину України, у вівторок там очікується температура на рівні +24…+28 градусів.

"Проте захід не оминуть 22-го липня грозові дощі, які впродовж дня і до вечора вівторка дійдуть до північних областей, центральної частини. А також дощі з грозами ймовірні завтра на Одещині та Миколаївщині. Уважно! При грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру і град", – попередила Діденко.

На решті території України опадів не очікується.

Погода в Україні 22 липня/ meteoprog

Погода в Києві

У столицю України у вівторок повернеться спека, вдень передбачається близько +30 градусів.

Більшу частину доби буде суха погода, але ввечері в цей день у Києві очікуються грозові дощі, під час грози грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

"Спеку в середині тижня трохи попустить, проте на завершення тижня знову спека "підкрутить" градуси. Південь України, значна частина сходу та Дніпропетровщина спеки навряд чи позбудуться прийдешніми днями", – зазначила синоптикиня.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура перевищить норму – в які області України увірветься нереальна спека. Синоптик поділився прогнозом погоди в Україні з 21 до 27 липня.

Також раніше повідомлялося, що в Україну завітає циклон – названо регіони, які заливатиме дощем. Синоптикиня також розповіла, коли в Україну завітає сильна спека.

Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода – де литимуть дощі, а які регіони атакує спека. Погода у Чернігові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +14 градусів.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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