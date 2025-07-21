Україна масштабує удари по РФ: Зеленський вийшов із важливою заявою

Частота ударів по РФ повинна збільшитися. Кожен майданчик в РФ, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для ЗСУ, заявив Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-masshtabiruet-udary-po-rf-zelenskiy-vyshel-s-vazhnym-zayavleniem-10683200.html Посилання скопійоване

Україна масштабує удари по РФ, Зеленський віддав доручення/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін з відео

Коротко:

Україна повинна збільшити частоту ударів по військових об’єктах Росії

Кожен майданчик в РФ, де окупанти виготовляють зброю, повинен стати доступним для ЗСУ

Зеленський дав відповідне доручення для Міноборони України

Частота ударів України по військових об’єктах країни-агресорки Росії повинна збільшитися. Також повинна збільшитися дальність нашого застосування дронів проти російських об'єктів.

Кожен майданчик в Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для українських сил оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час офіційного представлення нового міністра оборони України Дениса Шмигаля.

відео дня

"Це означає чітке масштабування виробництва визначених видів нашої зброї, як це і було вирішено на ставках та на відповідних нарадах. Люди мають бачити, зокрема, що в Україні є свої ракети. Загалом по зброї завдання за рахунок збільшення нашого власного виробництва довести частку української зброї у наших сил оборони до рівня 50% за наступні пів року. Це абсолютно реалістично", – наголосив український президент.

Також він розповів, що вже є сотні угод з партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій.

"Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. За 10 днів я очікую доповідь міністра оборони України і секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо аудиту угод та конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей. Це стосується всього: данської моделі, коаліції спроможності, двосторонніх домовленостей та особливо домовленостей про будівництво збройних заводів на території партнерів, а також інших спільних проєктів. Потрібен чіткий таймінг виконання", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський/ скрін

Дивіться відео із заявою Зеленського:

Вибухи в Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 19 липня РФ була під масованою атакою дронів, вибухи гриміли у Підмосков'ї. Звуки потужних вибухів було чутно в багатьох районах округу.

Також раніше повідомлялося, що у РФ розпочався транспортний колапс, дрони боляче атакували Москву і не тільки. Росіяни скаржаться на серйозні перебої з транспортом, адже міжміські потяги прибувають із багатогодинними затримками.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Москву та Підмосков’я атакували дрони. У всіх аеропортах Москви відправлення і приймання літаків зупинили.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред