Суд оштрафував директора комплексу через російські пісні Сердючки: сума стягнення

Протокол про адміністративне правопорушення склали на директора розважального комплексу.

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Суд оштрафував директора комплексу через російські пісні Сердючки / колаж: Главред, фото: instagram.com Андрій Данилко

Коротко:

13 червня на концерті Сердючка заспівала "близько двох пісень" російською

Як покарання призначили штраф у розмірі 425 грн

Окремо потрібно сплатити 605 грн судового збору

Бориспільський міськрайонний суд оштрафував директора розважального комплексу в Києві, в якому лунали пісні російською мовою у виконанні Вєрки Сердючки. Про це свідчить відповідна постанова від 11 липня.

13 червня на концерті Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виконав "близько двох пісень" російською мовою.

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Виступ кваліфікували як порушення закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора".

Протокол про адміністративне правопорушення склали на директора розважального комплексу.

Його визнали винним у порушенні порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ч.1 ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Як покарання призначили штраф у розмірі 425 грн. Окремо він має сплатити 605 грн судового збору.

Андрій Данилко / інфографіка: Главред

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Скандал із Вєркою Сердючкою - головне:

Як раніше повідомляв Главред, у червні Тарас Кремінь, коли був мовним омбудсменом, звернувся в поліцію, щоб правоохоронці розібралися в ситуації після концерту Андрія Данилка.

Команда українського співака Андрія Данилка розповіла, чому він виконує свої старі хіти мовою країни-окупанта РФ.

Ірина Білик висловилася про мовний скандал із Сердючкою.

Пізніше Тарас Кремінь заявив, що артист Андрій Данилко уникне покарання за виступ на концерті російською мовою.

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Хто такий Андрій Данилко? Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", тощо.

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