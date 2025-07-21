Суд оштрафував директора комплексу через російські пісні Сердючки: сума стягнення

Коротко:
- 13 червня на концерті Сердючка заспівала "близько двох пісень" російською
- Як покарання призначили штраф у розмірі 425 грн
- Окремо потрібно сплатити 605 грн судового збору
Бориспільський міськрайонний суд оштрафував директора розважального комплексу в Києві, в якому лунали пісні російською мовою у виконанні Вєрки Сердючки. Про це свідчить відповідна постанова від 11 липня.
13 червня на концерті Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виконав "близько двох пісень" російською мовою.
Виступ кваліфікували як порушення закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора".
Протокол про адміністративне правопорушення склали на директора розважального комплексу.
Його визнали винним у порушенні порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ч.1 ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Як покарання призначили штраф у розмірі 425 грн. Окремо він має сплатити 605 грн судового збору.
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Скандал із Вєркою Сердючкою - головне:
Як раніше повідомляв Главред, у червні Тарас Кремінь, коли був мовним омбудсменом, звернувся в поліцію, щоб правоохоронці розібралися в ситуації після концерту Андрія Данилка.
Команда українського співака Андрія Данилка розповіла, чому він виконує свої старі хіти мовою країни-окупанта РФ.
Ірина Білик висловилася про мовний скандал із Сердючкою.
Пізніше Тарас Кремінь заявив, що артист Андрій Данилко уникне покарання за виступ на концерті російською мовою.
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Хто такий Андрій Данилко?
Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", тощо.
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