Клімат робить їжу розкішшю: у всьому світі різко подорожчають продукти харчування

Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

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Спека та посухи провокують різке зростання цін на продукти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Головні тези:

Екстремальна спека викликає короткострокові, але різкі стрибки цін

Продукти дорожчають у всьому світі через глобальну торгівлю

Кліматичні аномалії стають дедалі більш непередбачуваними

Зміни клімату та екстремальні погодні умови, які вони провокують, призводять до короткострокових стрибків цін на продукти харчування в усьому світі. Ця тенденція, ймовірно, продовжиться, і погодні аномалії й надалі накручуватимуть ціни.

Як пише Financial Times, раніше проведені дослідження свідчать, що високі температури призводять до зниження врожайності та загальної інфляції цін на продовольство в довгостроковій перспективі. Однак нове дослідження, проведене Барселонським суперкомп'ютерним центром, показує, що ціни на окремі продукти харчування різко зростуть і в короткостроковій перспективі.

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Минулого року ціна на оливкову олію в Європі підскочила на 50 відсотків після посухи на півдні Іспанії у 2022 і 2023 роках.

В Індії спека в травні минулого року призвела до зростання цін на цибулю на 89%, а в Кореї ціни на капусту підскочили на 70% після рекордної літньої спеки.

В Японії ціни на рис зросли на 48% у вересні після серпневої спеки в регіоні, а в Китаї ціни на овочі зросли на 30%.

У Каліфорнії, Аризоні овочі підскочили на 80 відсотків у листопаді 2022 року після посухи.

Крім того, стрибки цін на продукти харчування перекинулися з окремих регіонів по всьому світу через торгівлю. Наприклад, вартість шоколаду у Великій Британії підскочила втричі після триразового зростання цін на какао внаслідок посухи та екстремальної спеки в Гані та Кот-д'Івуарі.

Згідно з результатами дослідження, стрибки цін на продукти харчування часто слідували за екстремальними погодними умовами лише впродовж кількох місяців. Ця закономірність може стати більш поширеною в міру того, як кліматичні зміни посилюватимуться.

Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору", заявив провідний автор дослідження Максиміліан Котц.

За його словами, температура була "далеко за межами того, що ми могли б очікувати в умовах стабільного клімату, який не зазнав би впливу антропогенних викидів".

"Ми знаємо, що екстремальні погодні явища вже стають інтенсивнішими та частішими, ніж 30-40 років тому, і ми очікуємо, що це триватиме, доки викиди парникових газів продовжуватимуть зростати", - сказав Котц.

Він прогнозує, що ціни на продукти, ймовірно, зростатимуть у більш екстремальних і непередбачуваних формах, якщо продовольча система "продовжить реагувати так само, як ми бачили останнім часом".

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка ​

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, ціни на м'ясо в Україні зростають із космічною швидкістю. Основними факторами є стабільний попит, дефіцит живої ваги, а також сезонне збільшення закупівель під час відпусток.

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