Пуск двох тисяч 'Шахедів' по Україні за одну атаку - Ігнат емоційно відреагував

Ігнат закликав обережніше робити публічні заяви про потенціал російських атак, адже їх миттєво підхоплює пропаганда РФ для залякування українців.

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Ігнат зробив емоційну заяву щодо прогнозів західних експертів / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Про що сказав Ігнат:

Російська пропанганда миттєво підхоплює тези деяких західних експертів щодо посилення ударів по Україні

Відео з російського заводу з виробництва дронів з'явилось для посилення тиску на українців

Потрібно з обережністю коментувати атаки РФ по Україні

Голова ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини, генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Росія може одночасно запускати до 2000 безпілотників по території України. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи цю інформацію в ефірі телемарафону, закликав західних експертів обережніше оперувати подібними цифрами.

"У нас мова йшла в Україні про тисячу ("Шахедів" — ред.), тут уже — дві, німці говорять, і відповідно реакція суспільства є очевидною", - вказує він. відео дня

Він наголосив, що російська пропаганда миттєво підхоплює такі заяви, зокрема, телеканал "Звезда" одразу оприлюднив підготовлене заздалегідь відео з підприємства "Алабуга".

"Ясно, що не один день знімався цей ролик — і вони в унісон з коментарем німецького полковника показали "Ось, подивіться, яка в нас агнєвая мощ", — висловився Ігнат.

Ігнат зауважив, що на оприлюдненому відео росіяни з різних ракурсів показали лише корпуси безпілотників, які виготовляють у "Алабузі".

Цим вони намагалися продемонструвати нібито активне виробництво дронів. За словами речника Повітряних сил, мета таких дій — психологічний тиск і залякування. Саме тому подібні заяви, не применшуючи загрозу, слід коментувати з максимальною обережністю.

Ігнат зауважив, що в Україні й без того достатньо людей, які займаються критикою та пошуком недоліків, зокрема на інформаційних каналах, де дехто постійно розповідає, як правильно організовувати протиповітряну оборону, не маючи при цьому відповідного досвіду чи знань.

"Такі речі, не применшуючи загрози, звісно, потрібно коментувати дуже обережно", — додав він.

Він закликав усіх, хто справді хоче допомогти Україні, не обмежуватись словами, а долучатися до реальної підтримки — зокрема, вступати до лав Повітряних сил ЗСУ.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія готується до масованих атак із застосуванням до 2000 безпілотників одночасно. Про це повідомив очільник ситуаційного центру щодо України при Міноборони Німеччини німецький генерал Крістіан Фройдінг.

У ніч проти 9 липня Росія встановила новий антирекорд, випустивши по Україні 728 ударних дронів, повідомили Повітряні сили.

РФ активно нарощує виробництво безпілотників, і атаки з використанням 300–400 дронів уже стали звичними. За словами авіаційного експерта Богдана Долінця, до кінця 2025 року окупанти можуть досягти рівня, коли за одну ніч запускатимуть до тисячі дронів.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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