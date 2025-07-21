Удари по Москві і Пітеру: названо зброю, яку ЗСУ можуть використати для атак

Пономарьов зауважив, що ефективність атак на Москву досить низька.

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Можливість ударів України по Москві / колад: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Головне із заяви:

Ймовірно, Україна не битиме по Москві і Пітеру західною зброєю

Для таких атак є дрони та рекети українського виробництва

Москва дуже добре захищена системами ППО

Україна може та повинна завдавати ударів по Москві і Пітеру, але для цього не використовуватиметься західна зброя. Про це на чаті в Главреді розповів російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

За його словами, наразі в України немає такої західної зброї, якою можна було б вдарити по Москві або Пітеру. Якщо така зброя в України з'явиться, то, найімовірніше, її буде передано з умовою - не бити нею по Москві.

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"Слава богу, в України зростають свої можливості здійснювати подібні удари: у неї є свої безпілотники і свої розробки ракет (крилатих і балістичних)", - наголосив він.

Російський політик підкреслив, що потрібно звернути увагу на те, що Москва дуже добре захищена.

"Ми в Україні, в публічній сфері, доволі зневажливо ставимося до російських систем ППО - мовляв, ось у нас Patriot, а в них що там, С-300 і С-400. Але це серйозні системи, які нічим не поступаються Patriot. Москва традиційно добре захищена ППО, а ось про людей в інших містах російське керівництво не думає. Ефективність атак на Москву досить низька", - зауважив Пономарьов.

ЗРК С-300 / Інфографіка: Главред

Він також додав, що для ефективних дій у Москві потрібно користуватися насамперед можливостями партизанського руху на російській території.

"Знаменита атака двох дронів на Кремль у травні 2023 року показала, що ця тактика є найефективнішою. Але тут вже вирішувати українському політичному і військовому керівництву", - підсумував російський опозиційний політик.

Дивіться відео, в якому Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії і Путіну від Трампа, а також чому перемир'я не за горами:

Удари по Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у селищі Каменоломні Ростовської області країни-агресорки Росії в ніч на понеділок, 21 липня, безпілотники пошкодили залізничну станцію, яка є великим залізничним вузлом.

У ніч на 20 липня жителі Москви та Підмосков’я жалілись на атаку дронів. Зокрема, у Зеленограді й поселенні Голубе пролунали вибухи.

У ніч на 11 липня вибухи лунали у декількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів. Як виявилося, під удар потрапив авіаційний завод у Московській області.

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Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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