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Росіяни почали новий наступ: куди намагається прорватися ворог

Маріна Фурман
21 липня 2025, 16:17
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Бунятов розповів, що загалом ситуація не надто сприятлива для українських бійців.
армия РФ, карта
Військовий розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Коротко:

  • Росіяни почали новий наступ у Харківській області
  • Ворог хоче відтягнути резерви ЗСУ з Купʼянського напрямку

Російські загарбники розпочали наступ ще на одному напрямку у Харківській області. Мета ворога - відтягнути резерви українських бійців з Купʼянського напрямку. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман", командир взводу батальйону "Айдар".

У своєму Telegram-каналі він розповів про новий наступ ворога.

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"Росіяни відкрили ще один напрямок у Харківській області з метою відтягування наших резервів з Куп’янського напрямку", - написав Бунятов.

Він додав, що наразі ситуація не надто сприятлива для українських бійців, адже велика протяжність кордону дозволяє армії Путіна здійснювати "подібні дії майже по всій лінії".

За словами військового, такі "пожежі" російських окупантів через брак резервістів "доводиться гасити точково, залучаючи сили бригад, які вже виконують бойові завдання безпосередньо на фронті".

Росіяни почали новий наступ: куди намагається прорватися ворог
Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, впродовж 20 липня на лінії фронту зафіксовано 122 бойових зіткнення між Силами оборони України та російськими окупантами. Найбільша активність противника відзначена на Покровському напрямку — там українські військові відбили 34 штурми з 36.

Раніше військовий Бунятов писав, що загарбники намагаються наступати на Покровськ, щоб наблизитись до своєї цілі - повне захоплення Донецької області. Перші ворожі диверсійно-розвідувальні групи вже помітили у самому Покровську.

Тим часом українські військові успішно діють на Запорізькому напрямку. ЗСУ вдалося відновити низку стратегічних позицій у районі міста Оріхів.

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Про персону: Станіслав Бунятов

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту Станіслав Бунятов російський наступ
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