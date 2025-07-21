Після перемоги Усика офіційно відсторонено від боксу: що сталося після бою

Коротко:
- Що сталося після бою на "Вемблі"
- Чому Усика тимчасово усунули з боксу
Увечері 19 липня лондонський стадіон "Вемблі" перетворився на головний епіцентр боксерського світу, саме тут відбувся довгоочікуваний реванш у надважкій вазі між українським чемпіоном Олександром Усиком та британським боксером Даніелем Дюбуа. За інформацією Sport Bible, обидва учасники після поєдинку були тимчасово усунені від участі в боях.
Усик показав впевнену перевагу з перших хвилин: він володів ситуацією на рингу, технічно діяв проти суперника і вже в п’ятому раунді закінчив бій достроково. Спочатку українець відправив опонента в нокдаун, а згодом оформив ефектний нокаут.
Після бою і Усика, і Дюбуа відсторонено на деякий час від боксу. Це загальновідома медична практика, навіть у разі перемоги, якщо боєць зазнав ушкоджень.
Як зазначають інсайдери, у випадку з Усиком мова йде лише про короткий період відпочинку. Максимум тиждень, під час якого він перебуватиме під наглядом лікарів. На момент залишення арени він був у доброму фізичному стані.
У професійному боксі подібне "відсторонення" - не каральна міра, а запобіжний захід, який передбачає обов’язкову паузу для відновлення здоров’я після бою. Це допомагає запобігти хронічним травмам і надмірному навантаженню на організм спортсмена.
Медичні правила в боксі передбачають:
- Мінімальна перерва після бою - 7 днів для обох боксерів.
- Якщо поразка була технічним нокаутом - пауза складає щонайменше 30 днів.
- У разі поразки нокаутом - відсторонення триває щонайменше 60 днів.
Бій Усика та Дюбуа - останні новини
Главред розповідав, що 19 липня ввечері на лондонському стадіоні "Вемблі" відбувся легендарний боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.
Експерти давали різні оцінки. Так, чемпіон WBO Global у першій середній вазі Арам Фаніян навіть заявив, що шанси обох суперників рівні.
Попри це, за підсумками бою, українець здобув перемогу, ставши абсолютним чемпіоном світу. Згодом дружина Усика Катерина привітала боксера з перемогою і зворушливо звернулася до чоловіка після доленосного поєдинку.
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Про персону: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
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