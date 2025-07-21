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Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ звернувся з важливою заявою - що сказав

Юрій Берендій
21 липня 2025, 14:53оновлено 21 липня, 15:27
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Командувач Сухопутних військ ЗСУ у своїй першій заяві окреслив ключові виклики на посаді та визначив головні пріоритети для зміцнення української армії.
Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ звернувся з важливою заявою - що сказав
Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ вийшов з важливою заявою / Колаж Главред, фото: facebook.com/OperationalCommandSouth

Про що йдеться у матеріалі:

  • Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ окреслив виклики на посаді
  • Генерал Шаповалов наголосив на важливості комплектування армії
  • Успіх Збройних Сил неможливий без підтримки громадян

Бригадний генерал, новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов зробив першу заяву після вступу на посаду. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Сухопутних військ.

Варто зазначити, що указ про призначення Шаповалова на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ президент України Володимир Зеленський підписав ще 19 червня.

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У своєму зверненні Шаповалов зазначив, що очолити Сухопутні війська в такий складний період — це велика честь і водночас серйозна відповідальність.

"Повністю усвідомлюю всі виклики цієї посади. Ціную довіру президента України, міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил України і готовий до спільної роботи в єдиній команді з кожною ланкою державної та військової вертикалі", - йдеться у дописі.

Шаповалов підкреслив, що добре обізнаний із проблемами та викликами, які щодня постають перед Сухопутними військами, адже має практичний досвід командування бойовою бригадою, а з початку повномасштабної війни — і оперативного управління військами в межах командування "Південь" та угруповання "Таврія".

Він заявив, що глибоко розуміє внутрішні процеси, потреби військових, а також логіку ухвалення рішень у підрозділах і з’єднаннях. Крім того, власний досвід співпраці з іноземними партнерами надає йому чітке бачення щодо сумісності, стандартів і обміну досвідом, які можна масштабувати на користь усіх Сухопутних військ.

"Одним з найголовніших завдань на сьогодні є генерація військ. Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ. Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне – збереження самого факту існування нашої держави", - зазначив генерал.

Шаповалов наголосив, що війна потребує постійного оновлення підходів до бойової підготовки, яка має відповідати умовам реального бою. Важливо впроваджувати новітні методики, засновані на досвіді фронту, а також забезпечувати якісну підготовку інструкторів.

Він також підкреслив, що для нього пріоритетним є розвиток усіх компонентів Сухопутних військ — від піхоти й танків до артилерії, ППО та армійської авіації. Забезпечення новітнім озброєнням і технологіями є критично важливим для досягнення переваги над противником. Окремий акцент Шаповалов зробив на розбудові систем безпілотників, а також сучасних засобів зв’язку й управління.

"Звертаюсь до військовослужбовців Сухопутних військ: ви – серце нашої оборони. Ваш героїзм, професіоналізм і відданість справі гідні найвищої поваги. Мій обов’язок – підтримувати всіх без виключення військовослужбовців Сухопутних військ та забезпечити гідні умови проходження служби", - написав він.

Генерал підкреслив, що успіх Збройних Сил неможливий без спільних зусиль усього суспільства. Армія тісно пов’язана з громадянами, ветеранами, волонтерами, державною владою, місцевим самоврядуванням та міжнародними союзниками. Саме завдяки взаємодії та єдності всіх цих ланок можна досягти перемоги, відновити мир і забезпечити майбутнє країни.

"Готовий до відкритого діалогу, ініціатив, пропозицій і конструктивної критики. Час вимагає від нас чітких дій, ефективних рішень і максимальної концентрації на головному – зміцненні війська, яке сьогодні тримає лінію оборони країни. Слава Україні! Героям слава!", - резюмував він.

Відставка Драпатого та призначення Шаповалова на посаду командувача Сухопутних військ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ опубліковано 19 червня на сайті Офісу президента.

Генерал-майор Михайло Драпатий, який протягом шести місяців суміщав обов’язки командувача Сухопутних військ із керівництвом Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця", 11 червня оголосив про завершення виконання цих обов’язків.

Генерал Михайло Драпатий, який раніше подав рапорт про звільнення з посади Командувача Сухопутних військ, обійняв нову посаду — він призначений командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

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Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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