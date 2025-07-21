Скажений стрибок за один день: в Україні різко зріс курс валют

НБУ опублікував офіційний курс валют на 22 липня.

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Курс валют на 22 липня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Національний банк України підвищив офіційний курс євро та долара на 22 липня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок, 22 липня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,81 грн/дол., що на 6 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

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Курс євро сильно зріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,79 грн/євро, що на 19 копійок більше, ніж 21 липня. Щодо євро гривня сильно послабила свої позиції.

Як змінювався курс долара США в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що до 20 липня долар буде перебувати в очікуваних межах, тоді як європейська валюта може здивувати українців "новими курсовими рекордами".

Напередодні стало відомо, що до 20 липня також очікується, що НБУ навряд чи буде дозволяти гривні укріплюватися до рівнів відносно долара США, що спостерігалися протягом весни.

Нагадаємо, Главред писав, що наступного тижня курс долара в Україні навряд чи перетне межу в 42 гривні. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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