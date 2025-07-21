Тактика ударів РФ змінюється: українців попередили про нову небезпеку

Експерт наголосив, що росіяни збільшили виробництво ракет майже вдвічі.

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Тактика атак РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви майора запасу ЗСУ:

Росія змінила тактику ударів по Україні

Зараз ворог використовує менше ракет за одну атаку

Окупанти також змінили підхід до обрання та ураження цілей

Українцям потрібно звикати до щонічних повітряних атак. Країна-агресор Росія змінила свою тактику ударів. Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі Ми – Україна.

За його словами, зараз кількість ракет, які росіяни запускають разом з дронами одночасно – зменшується.

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"Було 60-80 ракет за один напад. Зараз 20-30 ракет, інколи менше. Але це відбувається майже кожну ніч. Тому можна припустити, що вони змінили тактику. Не готуються до повітряних нападів з періодичністю 15-30 днів. А роблять це з періодичністю у 2-3 дні", - наголосив він.

Експерт додав, що на тлі збільшення кількості ударів, Росія зменшує кількість ракет під час кожної з таких атак.

"Вони виробляють, за даними нашого ГУР, близько 150 ракет на місяць. І цю цифру, десь 150-160 на місяць вони й будуть запускати. Плюс були паузи деякі, вони дещо накопичили. За даними нашого ГУР, у них зараз всіх ракет трохи менш як 2000. Це велика кількість. Але на початок повномасштабного вторгнення в них було 4150 ракет всіх типів. Тому вдвічі зменшилася, але вони збільшили виробництво ракет майже вдвічі", - говорить Гетьман.

Крім того, на його думку, Росія змінила підхід до обрання та ураження цілей для своїх повітряних атак.

"Нальоти такі будуть концентруватися на декількох регіонах, можливо навіть на 1-2 локаціях. Аби туди летіло якомога більше цілей – і Шахедів і ракет. І таким чином перевантажити нашу ППО в тому місці й спробувати досягнути певних результатів", - підсумував військовий аналітик.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, У ніч на понеділок, 21 липня, російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Одна людина загинула в Києві через масовану російську атаку. Наслідки атаки зафіксовано в чотирьох районах столиці.

Також відомо, що під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти запустили по Україні понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику. Хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку, а вранці був повторний удар по Харківщині.

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Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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