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Тактика ударів РФ змінюється: українців попередили про нову небезпеку

Марія Николишин
21 липня 2025, 11:48
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Експерт наголосив, що росіяни збільшили виробництво ракет майже вдвічі.
Тактика ударів РФ змінюється: українців попередили про нову небезпеку
Тактика атак РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви майора запасу ЗСУ:

  • Росія змінила тактику ударів по Україні
  • Зараз ворог використовує менше ракет за одну атаку
  • Окупанти також змінили підхід до обрання та ураження цілей

Українцям потрібно звикати до щонічних повітряних атак. Країна-агресор Росія змінила свою тактику ударів. Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі Ми – Україна.

За його словами, зараз кількість ракет, які росіяни запускають разом з дронами одночасно – зменшується.

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"Було 60-80 ракет за один напад. Зараз 20-30 ракет, інколи менше. Але це відбувається майже кожну ніч. Тому можна припустити, що вони змінили тактику. Не готуються до повітряних нападів з періодичністю 15-30 днів. А роблять це з періодичністю у 2-3 дні", - наголосив він.

Експерт додав, що на тлі збільшення кількості ударів, Росія зменшує кількість ракет під час кожної з таких атак.

"Вони виробляють, за даними нашого ГУР, близько 150 ракет на місяць. І цю цифру, десь 150-160 на місяць вони й будуть запускати. Плюс були паузи деякі, вони дещо накопичили. За даними нашого ГУР, у них зараз всіх ракет трохи менш як 2000. Це велика кількість. Але на початок повномасштабного вторгнення в них було 4150 ракет всіх типів. Тому вдвічі зменшилася, але вони збільшили виробництво ракет майже вдвічі", - говорить Гетьман.

Крім того, на його думку, Росія змінила підхід до обрання та ураження цілей для своїх повітряних атак.

"Нальоти такі будуть концентруватися на декількох регіонах, можливо навіть на 1-2 локаціях. Аби туди летіло якомога більше цілей – і Шахедів і ракет. І таким чином перевантажити нашу ППО в тому місці й спробувати досягнути певних результатів", - підсумував військовий аналітик.

Тактика ударів РФ змінюється: українців попередили про нову небезпеку
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, У ніч на понеділок, 21 липня, російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Одна людина загинула в Києві через масовану російську атаку. Наслідки атаки зафіксовано в чотирьох районах столиці.

Також відомо, що під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти запустили по Україні понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику. Хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку, а вранці був повторний удар по Харківщині.

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Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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