Популярний український співак опинився в епіцентрі обстрілу Києва 21 липня

Під вікнами Enleo розбушувався вогонь.

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Удар по Києву 21 липня - Enleo показав наслідки / колаж: Главред, фото: instagram.com/enleomusic, t.me/dsns_telegram

Коротко:

Країна-окупант 21 липня завдала удару по Києву

Співак Enleo опинився в епіцентрі подій

У ніч на 21 липня Київ переніс масовану комбіновану атаку. Представник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив про 15 прямих влучень у різні об'єкти, не враховуючи руйнувань через осколки.

Український співак Enleo (Микита Леонтьєв) під час обстрілу столиці перебував у себе вдома. Він не спускався в укриття, тому зміг зняти наслідки зі свого вікна.

відео дня

Артист показав у своєму блозі в Instagram відео: двір залитий загравою від пожежі. Подробиць Леонтьєв повідомляти не став, але поділився емоціями - повідомив, що "він в [шоці]" від побаченого на вулиці.

Удар по Києву 21 липня - Enleo показав наслідки / instagram.com/enleomusic

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Про персону: ENLEO ENLEO (Микита Леонтьєв) - український співак і автор пісень. Став відомим після участі у співочому талант-шоу "Голос країни-11". Популярність йому принесло виконання кавер-версії світових пісень, зокрема кавер на пісню "Інша любов" англійського співака Тома Оделла, повідомляє Вікіпедія. Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 - потрапив у лонгліст.

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