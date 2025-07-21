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Популярний український співак опинився в епіцентрі обстрілу Києва 21 липня

Анна Підгорна
21 липня 2025, 16:17
170
Під вікнами Enleo розбушувався вогонь.
Enleo, обстріл Києва
Удар по Києву 21 липня - Enleo показав наслідки / колаж: Главред, фото: instagram.com/enleomusic, t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Країна-окупант 21 липня завдала удару по Києву
  • Співак Enleo опинився в епіцентрі подій

У ніч на 21 липня Київ переніс масовану комбіновану атаку. Представник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив про 15 прямих влучень у різні об'єкти, не враховуючи руйнувань через осколки.

Український співак Enleo (Микита Леонтьєв) під час обстрілу столиці перебував у себе вдома. Він не спускався в укриття, тому зміг зняти наслідки зі свого вікна.

відео дня

Артист показав у своєму блозі в Instagram відео: двір залитий загравою від пожежі. Подробиць Леонтьєв повідомляти не став, але поділився емоціями - повідомив, що "він в [шоці]" від побаченого на вулиці.

Enleo про обстріл Києва
Удар по Києву 21 липня - Enleo показав наслідки / instagram.com/enleomusic

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Раніше Главред розповідав, що українська акторка Наталка Денисенко вперше відповіла на питання про розлучення з Андрієм Федінчиком. Пара офіційно не разом із травня 2025 року.

Також співак-утікач Олег Винник визвірився на своїх хейтерів, які дорікають йому в мовчанні та відсутності допомоги ЗСУ під час війни, та розвінчав міфи про себе.

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Про персону: ENLEO

ENLEO (Микита Леонтьєв) - український співак і автор пісень. Став відомим після участі у співочому талант-шоу "Голос країни-11". Популярність йому принесло виконання кавер-версії світових пісень, зокрема кавер на пісню "Інша любов" англійського співака Тома Оделла, повідомляє Вікіпедія. Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 - потрапив у лонгліст.

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