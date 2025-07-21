Популярний український співак опинився в епіцентрі обстрілу Києва 21 липня

Коротко:
- Країна-окупант 21 липня завдала удару по Києву
- Співак Enleo опинився в епіцентрі подій
У ніч на 21 липня Київ переніс масовану комбіновану атаку. Представник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив про 15 прямих влучень у різні об'єкти, не враховуючи руйнувань через осколки.
Український співак Enleo (Микита Леонтьєв) під час обстрілу столиці перебував у себе вдома. Він не спускався в укриття, тому зміг зняти наслідки зі свого вікна.
Артист показав у своєму блозі в Instagram відео: двір залитий загравою від пожежі. Подробиць Леонтьєв повідомляти не став, але поділився емоціями - повідомив, що "він в [шоці]" від побаченого на вулиці.
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Також співак-утікач Олег Винник визвірився на своїх хейтерів, які дорікають йому в мовчанні та відсутності допомоги ЗСУ під час війни, та розвінчав міфи про себе.
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Про персону: ENLEO
ENLEO (Микита Леонтьєв) - український співак і автор пісень. Став відомим після участі у співочому талант-шоу "Голос країни-11". Популярність йому принесло виконання кавер-версії світових пісень, зокрема кавер на пісню "Інша любов" англійського співака Тома Оделла, повідомляє Вікіпедія. Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 - потрапив у лонгліст.
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