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Понад 15 прямих влучань по Києву - Ігнат розповів, куди цілилась Росія

Юрій Берендій
21 липня 2025, 12:56
1456
Під час нічної масованої атаки Росії на Україну в Києві зафіксовано понад 15 прямих влучань, у столиці зафіксовано значні пошкодження, зазначив Ігнат.
Понад 15 прямих влучань по Києву - Ігнат розповів, куди цілилась Росія
Росія завдала масованого удару по Києву - що відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео YouTube

Про що сказав Ігнат:

  • В Києві зафіксовано понад 15 прямих влучань в ході атаки РФ
  • Крилаті та аеробалістичні ракети не досягли своїх цілей

У ніч на 21 липня під час масштабної атаки Росії на Україну в Києві зафіксовано понад півтора десятка прямих влучань по певних об’єктах. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська завдали масованого комбінованого удару по українській території, зокрема по Києву.

відео дня

У столиці зафіксовано понад півтора десятка прямих влучань у різні об’єкти. Також у місті зафіксовані значні пошкодження внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей.

"Ніч була надскладна не лише на Франківщині, також гучно було у Києві маємо більше півтора десятка влучань, на жаль. Ніч була і в Києві не спокійною, також атакований і Харків і інші регіони", - сказав Ігнат.

За словами Ігната, ворог атакував не лише тилові райони, а й активно завдавав ударів дронами-камікадзе по лінії фронту.

Він підкреслив, що навіть вчорашня статистика про 18 збитих і 7 подавлених із 57 дронів свідчить про те, що атаки відбувалися саме на передовій, де ефективна протидія безпілотникам є особливо складною.

Дивіться відео заяви Ігната про удар по столиці:

Понад 15 прямих влучань по Києву - Ігнат розповів, куди цілилась Росія
/ Фото: скріншот

Окрім дронів, Росія в ході масованого удару по Україні в ніч на 21 липня застосувала кілька видів озброєння, зокрема крилаті та аеробалістичні ракети, однак ці удари виявилися безрезультатними.

"Ракети, як крилаті, так і аеробалістичні, не досягли своїх цілей. Були або подавлені, або збиті вогневими засобами ППО", – додав Ігнат.

Понад 15 прямих влучань по Києву - Ігнат розповів, куди цілилась Росія
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Масований удар по Україні 21 липня - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 липня російські війська завдали потужного комбінованого удару по Україні, випустивши понад 420 дронів і понад 20 ракет. Атаки тривали всю ніч і продовжилися вранці. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, а в багатьох містах тривають рятувальні та аварійні роботи.

Ворог атакував Київ, Харків, Івано-Франківськ, а також частини Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Київської областей.

За словами військового аналітика та ветерана війни Олексія Гетьмана, Росія змінила тактику й тепер щонічні повітряні атаки можуть стати для України новою реальністю.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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