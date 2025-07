Легенда не одного покоління: не стало зірки 'Місія нездійсненна' і Бродвею

Він знявся у понад 75 серіалах, зокрема "Зоряний шлях", "Місія нездійсненна", "Фрейзер", а також мав помітні ролі в кіно та на Бродвеї.

https://glavred.net/starnews/legenda-ne-odnogo-pokoleniya-ne-stalo-zvezdy-missiya-nevypolnima-i-brodveya-10683254.html Посилання скопійоване

Том Труп відійшов у вічність / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот: ABC7 / YouTube

Коротко:

Зірка кіно і театру Том Труп відійшов у вічність у Беверлі-Гіллз

Легенда сцени й екрана Том Труп помер у віці 97 років

У США на 98-му році життя помер відомий американський актор Том Труп. Він здобув широку популярність завдяки численним ролям у телесеріалах, театральних постановках і фільмах. Про смерть артиста стало відомо завдяки заяві його представників, яку опублікувало видання The Variety.

Актор пішов із життя вранці 20 липня у своєму будинку в Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія.

відео дня

Том Труп був обличчям багатьох знакових серіалів. Глядачі пам’ятають його за участю в таких проєктах, як "Зоряний шлях", "Вона написала вбивство", "Фрейзер", "Судження Арчі Банкера", CHiPs, "Місія нездійсненна" та інших. Загалом його акторський доробок на телебаченні охоплює понад 75 проєктів.

Серед його кіноробіт варто відзначити The Big Fisherman, The Devil’s Brigade, Kelly’s Heroes, Summer School і My Own Private Idaho.

Про смерть Тома Трупа повідомили його представники. Актор пішов з життя вранці 20 липня у своєму будинку в Беверлі-Гіллз.

Том народився в місті Канзас-Сіті, штат Міссурі. Свою кар’єру він розпочав у місцевому театрі, а з 1948 року вже виступав у Нью-Йорку. Після служби у Корейській війні він дебютував на Бродвеї в постановці "Щоденник Анни Франк" у 1957 році. Через рік переїхав до Лос-Анджелеса, де розпочав активну роботу в кіноіндустрії.

Окрім зйомок у фільмах і серіалах, Труп мав значну театральну кар’єру. Разом із дружиною, акторкою Керол Кук, він виступав у таких виставах, як The Gin Game, The Lion in Winter і Fathers Day. Також грав у національному турі Same Time Next Year, на Бродвеї — у Romantic Comedy з Міа Ферроу, а також у моновиставі "Щоденник божевільного".

Його дружина, акторка Керол Кук, пішла з життя у 2023 році у віці 98 років. Том Труп залишив по собі сина Крістофера, невістку Бекі Коултер, онуку Ешлі, а також племінників і племінниць.

Легенди шоу-бізнесу відходять у вічність - які зірки "згасли"

Зазначимо, як повідомляв Главред, у віці 70-ти років у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити". Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.

Також нещодавно, на жаль, помер знаменитий норвезький лижник. Гренвольд став бронзовим призером у скікросі серед чоловіків на зимовій Олімпіаді 2010 року, а також раніше був членом національної збірної з гірськолижного спорту.

Більше новин про шоу-бізнес:

Про джерело: The Variety The Variety - це американський торговий журнал, що належить Penske Media Corporation. Він є одним з найавторитетніших та найповажніших джерел новин у сфері розваг у всьому світі. Заснований Симе Сільверманом у Нью-Йорку в 1905 році як щотижнева газета, що висвітлювала театральні вистави та водевіль. Згодом його сфера охоплення розширилася, включивши легітимний театр, бурлеск, кінофільми, радіо та телебачення. У 1933 році було запущено "Daily Variety" у Лос-Анджелесі, щоб зосередитися на кіноіндустрії. Хоча "Daily Variety" припинив друковану версію у 2013 році, щотижневе видання та постійно оновлюваний веб-сайт продовжують існувати. "The Variety" спеціалізується на новинах та аналізі індустрії розваг. Він є важливим джерелом інформації для впливових продюсерів, керівників та талантів у сфері розваг, надаючи щоденні термінові новини, глибоке висвітлення сезону нагород, важливі огляди та аналіз найвидатніших гравців індустрії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред