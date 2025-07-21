Чому 22 липня не можна лаятися і багато працювати: яке церковне свято

22 липня забороняється важко працювати - цей день краще присвятити молитві.

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22 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 22 липня

Що не можна робити 22 липня

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 22 липня, віряни святкують день пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 22 липня

Марія Магдалина була вірною послідовницею Ісуса Христа. Походила з міста Магдала на західному узбережжі Геніссаретського озера. Згідно з Євангелієм від Луки (8:2) Христос вигнав з неї сім бісів, після чого вона повністю присвятила себе служінню йому. Вона слідувала за ним і апостолами, допомагала їм морально і матеріально. Також Марія Магдалина була присутня на розп'ятті Христа. Вона першою побачила, як він воскрес, адже Ісус доручив Марії розповісти про це іншим апостолам. Померла в Ефесі, де й була похована.

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Що не можна робити 22 липня

Не можна робити великі покупки - можете привернути до себе неприємності.

Не слід лихословити, лаятися - важливо берегти мир і спокій.

Забороняється важко працювати - цей день краще присвятити молитві.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

22 липня дощ - буде великий урожай ягід і фруктів;

сонячна і ясна погода - до сухої і теплої осені;

вранці 22 липня велика роса - чекайте гарного врожаю огірків і зернових;

вітер віщує зміну погоди в наступні дні.

У народі 22 липня називалося Магдалина Мироносиця. Така назва пов'язана з тим, що рівноапостольна Марія Магдалина приносила Ісусу Христу миро до гробу.

Іменини 22 липня

Які завтра іменини: Михайло, Олексій, Магдалина, Марія.

Талісманом людини, народженої 22 липня, є смарагд. Безцінний самоцвіт, відомий людству ще з глибокої давнини. Зокрема, смарагд згадується навіть у Священному Писанні - його використовували для прикрашання одягу первосвящеників, надаючи йому святкового й урочистого вигляду.

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