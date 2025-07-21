Чому 22 липня не можна лаятися і багато працювати: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 22 липня
- Що не можна робити 22 липня
- Народні прикмети і традиції
У вівторок, 22 липня, віряни святкують день пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 22 липня
Марія Магдалина була вірною послідовницею Ісуса Христа. Походила з міста Магдала на західному узбережжі Геніссаретського озера. Згідно з Євангелієм від Луки (8:2) Христос вигнав з неї сім бісів, після чого вона повністю присвятила себе служінню йому. Вона слідувала за ним і апостолами, допомагала їм морально і матеріально. Також Марія Магдалина була присутня на розп'ятті Христа. Вона першою побачила, як він воскрес, адже Ісус доручив Марії розповісти про це іншим апостолам. Померла в Ефесі, де й була похована.
Що не можна робити 22 липня
Не можна робити великі покупки - можете привернути до себе неприємності.
Не слід лихословити, лаятися - важливо берегти мир і спокій.
Забороняється важко працювати - цей день краще присвятити молитві.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- 22 липня дощ - буде великий урожай ягід і фруктів;
- сонячна і ясна погода - до сухої і теплої осені;
- вранці 22 липня велика роса - чекайте гарного врожаю огірків і зернових;
- вітер віщує зміну погоди в наступні дні.
У народі 22 липня називалося Магдалина Мироносиця. Така назва пов'язана з тим, що рівноапостольна Марія Магдалина приносила Ісусу Христу миро до гробу.
Іменини 22 липня
Які завтра іменини: Михайло, Олексій, Магдалина, Марія.
Талісманом людини, народженої 22 липня, є смарагд. Безцінний самоцвіт, відомий людству ще з глибокої давнини. Зокрема, смарагд згадується навіть у Священному Писанні - його використовували для прикрашання одягу первосвящеників, надаючи йому святкового й урочистого вигляду.
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